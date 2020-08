Die Stadt schrumpft – Zürich verzeichnet erstmals seit Jahren weniger Einwohner Die Wohnbevölkerung der Stadt Zürich hat im ersten Halbjahr 2020 um 275 Personen abgenommen. Die Zuzüge sind stärker eingebrochen als die Wegzüge.

Seit 2015 zeihen immer mehr Leute nach Zürich – im ersten Halbjahr 2020 wurde das Wachstum erstmals unterbrochen. Foto: Reto Oeschger

In den letzten Jahren ist die Bevölkerungszahl in der Stadt Zürich stark angestiegen. Seit 2015 legte Zürich um durchschnittlich 5800 Personen pro Jahr zu. Es konnte deshalb davon ausgegangen werden, dass Zürich bald so gross sein würde wie nie zuvor, schreibt die Stadt in einer Mitteilung: Bis zur Höchstmarke von 440 180 Personen aus dem Jahr 1962 fehlten Ende 2019 nur noch 6172 Menschen.

Das Wachstum wurde nun aber gebremst: Im ersten Halbjahr 2020 hat die Wohnbevölkerung der Stadt Zürich um 275 Personen abgenommen und liegt nun bei 433 733 Einwohnerinnen und Einwohnern, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Der Grund dafür seien weder die Todesfälle noch die Geburtenzahlen. Bei beiden Zahlen gab es laut Statistik Stadt Zürich keine nennenswerten Veränderungen. Vielmehr sind in der ersten Jahreshälfte 2020 weniger Leute zugezogen als in der gleichen Zeitperiode des Vorjahres. Der Rückgang war mit minus 17 Prozent bei den Zuzügen stärker als bei den Wegzügen (minus 6 Prozent).

Wollishofen wächst, Altstetten schrumpft

2800 Ausländerinnen und Ausländer zogen weniger nach Zürich als in der ersten Jahreshälfte 2019, was 22 Prozent beträgt. Bei den Jahresaufenthalterinnen und -aufenthaltern mit Bewilligung B war der Rückgang am grössten: 55 Prozent zogen im April weniger nach Zürich als im Vorjahr. Auch über 700 Personen mit Schweizer Pass zogen weniger in die Stadt als im Vorjahr, das entspricht 9 Prozent.

Trotz des Rückgangs wuchsen 16 Stadtzürcher Quartiere weiter. Am stärksten Wollishofen, was sich durch die Bautätigkeit in der Manegg erklärt. In 18 Quartieren ging die Bevölkerungszahl dagegen zurück, am stärksten in Affoltern und Altstetten.

SDA