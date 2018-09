23-Jähriger verunfallt in Lindau tödlich

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen in der Zürcher Gemeinde Lindau bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er war frontal in eine Hausfassade geprallt. Wie die Kantonspolizei Zürich am Samstagvormittag mitteilte, fuhr der Mann etwa um 01.30 Uhr auf der Lindauerstrasse in Richtung Lindau.

In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab. Anschliessend kollidierte er frontal mit einer Hausfassade, worauf sein Auto in Brand geriet.

Die ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Wegen des Unfalls sperrte die Feuerwehr die Lindaustrasse mehrere Stunden.

(mch/sda)