4400 Haushalte im Kanton Zürich ohne Strom

In den Zürcher Oberländer Gemeinden Bäretswil, Adetwsil und Hinwil ist am Donnerstagabend in rund 4400 Haushalten der Strom ausgefallen. Grund dafür waren zwei Mastbrände. Die Störung dauerte von zirka 17.30 bis 19.30 Uhr, wie EKZ-Sprecherin Annette Hirschberg auf Anfrage sagt.

Schon vor 19.30 Uhr konnte ein Teil der betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt werden. Zu den sogenannten Mastbränden kam es in Adetswil und Hinwil. Die Schäden konnten noch nicht repariert werden. «Wir haben ein Notnetz eingerichtet», sagt Hirschberg. Experten der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) werden den Vorfall untersuchen.

Ob die beiden Vorfälle miteinander zusammenhängen, könne man noch nicht sagen. Dass die Hitze für dafür verantwortlich ist, können die EKZ nicht ausschliessen.

Bei einem Mastbrand entwickelt sich Rauch infolge überlasteter Kabel-Endverschlüssen an einem Strommast.

(red)