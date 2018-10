«Gebt mir kein Geld mehr, dann klaue ich halt»

«Frau Hartmann, sind Sie noch da? Hallo?» Nadia Hartmann* (22), die Augen halb geschlossen, sitzt in einem nüchternen Sitzungszimmer. Neben ihr ihre Beiständin Birgit Klein, zwei Betreuerinnen aus der Wohngemeinschaft, in der Nadia lebt, und Petra Steiner. Petra Steiner ist die Mutter von Nadias 20-jährigem Freund; seit die beiden ein Paar sind, ist sie für Nadia eine Art Ersatzmutter geworden. Zu ihren Eltern lehnt Nadia jeden Kontakt ab.

Nadia war gut 16, als sie aus ihrer gewalttätigen Familie floh. Sie begann eine Lehre, und vielleicht hätte sie sich gefangen. Dann wurde sie sexuell missbraucht. Das war zu viel. Die junge Frau brach zusammen, leidet seither an erheblichen psychischen Problemen, die sie mit Marihuana und Alkohol zu betäuben versucht.

Jetzt sitzt sie in diesem Sitzungszimmer im Norden Zürichs; eigentlich will die Beiständin mit ihr über ihre Situation reden. Doch Nadia ist wie in Trance, zeigt keine Reaktion mehr. Solche Anfälle sind ein bekanntes Phänomen bei Menschen mit schweren Belastungsstörungen, wenn sie aufgewühlt sind oder die Erinnerungen sie überfluten. Dann sind sie nicht mehr ansprechbar, manche stürzen oder verletzen sich selbst, andere schlagen um sich. Petra Steiner und eine Betreuerin legen Nadia Kältepakete auf, reden leise auf sie ein. «Alles ist gut, du bist in der WG. Keiner tut dir weh.»

«Meine Seele schmerzt»

Nach ein paar Minuten hat sich die junge Frau so weit erholt, dass sie der Besprechung folgen kann. Es geht, wie so oft, darum, dass sie sich nicht an die Hausregeln hält. Sie kifft, sie trinkt, sie kehrt berauscht heim. «So geht das nicht, wir müssen auch an die anderen Bewohner denken», klagt eine Betreuerin. «Und wir machen uns Sorgen, weil die Drogen die Anfälle verstärken.» Mache Nadia so weiter, dann drohe ein Time-out. Im schlimmsten Fall würde sie sogar ganz aus der Institution verwiesen. Nadia verteidigt sich trotzig. Die anderen Bewohner seien pingelig, findet sie; die Drogen brauche sie: «Meine Seele schmerzt.»

Petra Steiner wirft ein, Nadia habe kürzlich zwei Wochen lang nichts konsumiert, «das muss man berücksichtigen». Für ein Time-out hätte sie kein Verständnis, jetzt wird sie wütend und laut: «Ich lasse meine Kinder auch nicht einfach im Stich!»

Dazwischen steht Birgit Klein. Klein ist Berufsbeiständin bei der Fachstelle Erwachsenenschutz (FES) des Bezirks Meilen. Neun professionelle Beiständinnen und Beistände arbeiten bei der FES Meilen. Sechs kommen aus der Sozialarbeit, drei sind ursprünglich Juristen. Sie betreuen im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) rund 580 Erwachsene. Es ist eine herausfordernde Arbeit, die Aufgaben variieren je nach Klient. Berufsbeistände brauchen psychologische, medizinische und sozialarbeiterische, juristische und kaufmännische Kenntnisse. Manchmal erledigen sie nur die Administration im Hintergrund. Im Fall von Nadia Hartmann geht Birgit Kleins Auftrag viel weiter: Sie kümmert sich auch um die berufliche und soziale Integration, die Wohnsituation, Nadias psychische und körperliche Gesundheit.

Im Moment versucht sie, zwischen Nadia, den Betreuerinnen und Steiner zu vermitteln. Sie erklärt, dass Nadia nicht auf der Strasse schlafen müsste, wenn sie die Wohngemeinschaft für ein Time-out ein oder zwei Tage verlassen müsste. Versucht, Nadia zu motivieren, die Regeln einzuhalten, weniger zu konsumieren: «Sie wollen doch bleiben, oder?»

Kooperation und Zwang

Die Arbeit als Beiständin sei immer eine Gratwanderung, sagt Klein nach dem Gespräch. Ihr Job ist es, die Interessen der Klienten zu vertreten, manchmal auch dann, wenn diese sich querstellen. Doch wie viel Eingriff darf sein, muss sein? Wie viel Selbstbestimmung darf ein Beistand zulassen, wenn diese in die Selbstschädigung führt? «Gerade bei jungen Menschen ist es wichtig, ihnen nicht allzu viel abzunehmen», sagt Klein. «Andererseits müssen wir sie oft vor sich selbst schützen.»

Was das heisst, zeigt sich beim Geld. Gut 500 Franken bekommt Nadia monatlich für ihre persönlichen Ausgaben wie Handy, Trambillette, Kleider, vielleicht mal eine Cola. So weit die Theorie. Die Praxis ist die: Nadia Hartmann gibt das meiste für Haschisch und Alkohol aus. Was zur Folge hat, dass sich Mahnungen und Betreibungen häufen. Unbezahlte Handyrechnungen. Unbezahlte Bussen wegen Schwarzfahrens. Unbezahlte Rechnungen von Internetbestellungen. Das alles läuft über den Schreibtisch der Beiständin, was Nadia zwar psychisch entlastet, aber zur Folge hat, dass ihr kaum bewusst ist, wie hoch ihre Schulden sind. Nur: Die Alternative wären noch mehr Schulden, noch mehr Stress. So kann Birgit Klein wenigstens hin und wieder einen Kauf rückgängig machen, das Gröbste abwenden.

Doch jetzt redet sie mit Nadia ein ernstes Wort. Immer wieder ruft diese ihre Beiständin an, bittet um Geld. 190 Franken für das defekte Miethandy. 700 Franken für das neue Gerät. Das gehe nicht, macht Birgit Klein klar: «Ich weiss, 500 Franken sind wenig, aber damit müssen Sie nun einmal auskommen. Ich habe kein verstecktes Kässeli.» Sie schlägt vor, das Geld künftig wöchentlich statt monatlich auszuzahlen und einen Teil für Unvorhergesehenes zurückzuhalten – was Hartmann und Steiner in Rage bringt. «Wir sind doch nicht in Afghanistan!», ruft Nadia aus, dann zieht sie einen Schmollmund und murmelt: «O.k., gebt mir kein Geld mehr, dann klaue ich halt.» Steiner findet, Nadia lerne nicht, mit Geld umzugehen, wenn sie noch knapper gehalten werde: «Sie braucht eine gewisse Freiheit.» Was, wenn sie wieder pleite sei, will die Beiständin wissen. «Dann helfe ich ihr aus», sagt Steiner. Nein, natürlich finanziere sie keine Drogen, aber alles andere, wenn Nadia kein Geld habe. Der Staat gehe ohnehin zu knausrig mit ihr um.

Vermögen führt zu Streit

Christa Leemann kennt Diskussionen wie diese bestens. Sie ist Leiterin der FES Meilen. Zum Termin mit dem TA kommt sie ein paar Minuten zu spät, entschuldigt sich: «Wir suchen gerade ein Vermögen.» Das Geld ist immer und immer wieder Thema im Erwachsenenschutz. Die Administration ist häufig das Erste, was Menschen mit psychischen Krankheiten oder Demenz Schwierigkeiten bereitet. Rechnungen bleiben liegen, Mahnungen häufen sich. Manche beginnen, ihr Geld mit vollen Händen auszugeben, weil es ihnen nichts mehr bedeutet.

Gerade in Meilen haben es die Beistände nicht selten mit Klienten in sehr guten finanziellen Verhältnissen zu tun. Bis sie den Überblick verlieren. «Es kommt immer wieder vor, dass wir Geldern nachspüren müssen – etwa weil Klienten versucht haben, ihre Finanzen vor dem Fiskus zu verbergen», sagt Leemann. Zunehmend habe es die Fachstelle mit komplizierten Firmenstrukturen zu tun, die nicht mal die Angehörigen durchschauen.

Einfacher seien solche Mandate nicht, sagt Leemann: «Wenn Geld da ist, sind die Konflikte unter den Angehörigen oft programmiert und heftig.» Dann streiten Kinder, welcher Lebensstandard für den gebrechlichen Vater noch angemessen sei. Wo dieser oder jener Vermögenswert geblieben sei. Weshalb das Grundstück im Ausland keinen besseren Preis erziele. Leemann und ihre Mitarbeiter müssen Angehörigen immer wieder klarmachen: «Unser Auftrag ist es, das Vermögen des Klienten zu verwalten, und zwar im Sinn des Klienten.» Das sei oft nervenaufreibender als die Arbeit mit dem Klienten selbst.

Ärger mit der IV

Auf der anderen Seite sind da Menschen wie Nadia Hartmann, die jeden Rappen umdrehen müssen. Nadia hat zwar kürzlich eine IV-Rente zugesprochen erhalten. Unter dem Strich bleiben ihr aber auch künftig nicht mehr als 530 Franken im Monat. Wenn jemand betreut wohnt, geht der grösste Teil der Rente an die Institution. Aber immerhin entfallen die regelmässigen Termine beim Sozialamt. Und Nadia kann einen geschützten Arbeitsplatz suchen.

Anders jener Klient, über den sich die Mitarbeiter der FES Meilen an einer Teamsitzung unterhalten. Er ist schizophren, lässt aber keine Behandlung zu, ist drogenabhängig. Ein geschützter Arbeitsplatz könnte ihm helfen, sich zu stabilisieren. Doch bevor die IV den bewilligt, verlangt sie eine Potenzialabklärung mit Arbeitsversuchen – und sechs Monate Abstinenz. «Völlig unrealistisch», sagt die Beiständin des jungen Mannes. Sie räumt ein, ratlos zu sein.

Ihre Kollegen kennen das: Verweigerte Sozialversicherungsleistungen sind ein Dauerthema. Ein Beistand erzählt von einer anderen Klientin, bei der die Potenzialabklärung scheiterte, weil die Frau aufgrund ihrer Krankheit nur unregelmässig zu den Terminen erschien. Die IV wollte ihr deswegen die Rente verweigern. Nur dank der Hilfe eines Rechtsberaters gelang es dem Beistand, das abzuwenden. Seiner Kollegin rät er, ebenfalls einen Rechtsberater beizuziehen.

Die Arbeit ist eine Gratwanderung. Wie viel Eingriff darf sein, wie viel Eingriff muss sein?

Mit solch komplexen Rechtsfragen müssen sich Angehörige in Zukunft möglicherweise deutlich öfter herumschlagen. Jedenfalls wenn es nach der Kesb-Initiative geht, für die noch bis November 2019 die Sammelfrist läuft. Die Initiative will das Recht von Verwandten festschreiben, die Beistandschaft für urteils- oder handlungsunfähige Angehörige zu übernehmen, und zwar in einer fixen Rangfolge. Der Betroffene kann sich nur wehren, sofern er urteilsfähig ist und nur schriftlich. Ob jemand eine Beistandschaft braucht, sollen die Gerichte entscheiden, nicht mehr die Kesb.

Fachleute schütteln über die Initiative den Kopf. Schon heute sind die Kesb verpflichtet, die Wünsche von Betroffenen und Angehörigen zu berücksichtigen. Sie sind aber nicht an eine Rangfolge gebunden; im Zentrum steht das Wohl des Betroffenen. «Wir kommen erst zum Zug, wenn keine Verwandten diese Aufgabe übernehmen können oder wollen», sagt Christa Leemann. Und das sei öfter der Fall, als man glaube: «Die Familiengefüge sind heute nicht mehr so stabil.» Dann korrigiert sie sich: «Vielleicht täuscht das auch, früher hiess es einfach, die Familie müsse alles regeln. Man hatte keine Wahl. Vielfach überforderte das die Angehörigen massiv. Und die Selbstbestimmung des Betroffenen war dann manchmal an einem ganz kleinen Ort.»

Mehr Druck

Ob bei einem Ja zur Initiative tatsächlich öfter Verwandte als Beistand fungieren, ist ungewiss. Die Gefahr besteht aber, dass der Druck auf Angehörige steigt, Beistandschaften zu übernehmen, obwohl sie überfordert sind. Der Initiativtext enthält kein Wort darüber – er erklärt auch nicht, was passiert, wenn Verwandte eine Beistandschaft übernehmen wollen, dies aber dem Betroffenen schaden könnte.

Kann sein, das sich Nadia Hartmann dann dem Willen ihrer Eltern unterwerfen müsste. Ähnlich sähe es womöglich bei Peter Grunder aus: Vielleicht sässe er nicht mehr im Büro seines Beistands Daniel Fischer, sondern bei seiner alten Mutter. Der Mittfünfziger leidet an schweren Psychosen, hat fast sein ganzes Erwachsenenleben in betreuten Institutionen gelebt. Grunder ist eine rastlose Seele, länger als ein paar Monate hält es ihn selten an einem Ort. Auch jetzt will er umziehen. «Sie müssen mich retten, Herr Fischer», sagt er, «in der Wohngemeinschaft ist kein richtiges Leben möglich. Gerda mag mich nicht, und Franz schlurft den ganzen Tag hin und her, und alle stehen immer nur auf dem Balkon und rauchen.»

Am liebsten würde er allein wohnen: «Darf ich das, Herr Fischer?» – «Das dürfen Sie selbst entscheiden», antwortetet Fischer, «ich kann es Ihnen nicht verbieten.» – «Aber Sie wären wütend, oder? Ich möchte, dass unser Verhältnis gut bleibt», insistiert Grunder. «Natürlich nicht» sagt Fischer, «aber ich verschweige Ihnen meine Bedenken nicht.» Einmal hat es Grunder in einer eigenen Wohnung probiert, das endete in einer schweren Krise. Das Gespräch dreht sich eine gefühlte Ewigkeit im Kreis, immer wieder stellt Grunder dieselben Fragen, immer wieder gibt Fischer geduldig dieselben Antworten in unterschiedlicher Formulierung.

Später lächelt er, auf seine Geduld angesprochen: Als Fachmann weiss er, was psychische Krankheiten anrichten können. Dennoch kosten Gespräche wie dieses manchmal viel Energie. Sich abgrenzen zu können, das gehört neben Lebenserfahrung, Fachwissen und einer gesunden Portion Humor zu den wichtigsten Eigenschaften eines Berufsbeistands. Das Allerwichtigste aber sei, das sagen alle Beistände, ein grundsätzliches Wohlwollen gegenüber den Klienten.

Respekt ist das Wichtigste

Tanja Sieber formuliert es so: «Wir werden als Beistände mitten in ein Leben geworfen. Was auch immer wir antreffen, wir müssen mit Respekt vorgehen.» Sieber ist unterwegs in einen Weiler hoch über dem Zürichsee. Ihr Ziel: das Wohnhaus von Werner Bucher. Es ist wohl weit über 100 Jahre alt. Schon von aussen wirkt es baufällig. Das Erdgeschoss ist unbewohnbar, hier befinden sich eine Werkstatt und Kellerräume, vollgestellt mit Baumaterial, Maschinen, Holzbalken. Der feuchte Geruch verschlägt einem fast den Atem.

Die steile, schmale Treppe führt hinauf in eine düstere, niedrige Küche. Sie sieht aus, als wäre ihr Bewohner nur kurz ausser Haus gegangen. Auf dem winzigen Esstisch liegt ein Stapel Regionalzeitungen, auf der Anrichte eine Wurst. Ein kleiner, grüner Holzofen war bis im letzten Herbst die einzige Heizung im Haus. Dann hat Sieber drei Elektro-Heizkörper beschafft, weil Werner Bucher mit dem Ofen nicht mehr zurechtkam. Und sie hat ihn überredet, im ersten Stock zu schlafen statt in seinem alten Schlafzimmer, das im zweiten Stock liegt. Dort hinauf führt eine weitere Treppe, es gibt nicht einmal ein Geländer.

Als wäre er nur kurz aus dem Haus gegangen: Werner Buchers Arbeitszimmer. Foto: Dominique Meienberg

Irgendwann muss der bald 80-Jährige versucht haben, sein Schlafzimmer zu isolieren. An einer Wand liegt ein Stapel Holztäfer, zwei Fenster hat der ehemalige Bauarbeiter mit transparenter Plastikfolie abgedichtet. Weiter kam er nicht. Bucher leidet an Demenz. Kaum vorstellbar, dass er noch bis im Sommer hier gewohnt hat. «Möglich war das nur, weil sich eine Nachbarin aufopfernd um ihn gekümmert hat», sagt Sieber.

Zu Hause verstecktes Bargeld

Jetzt lebt der alte Mann in einem kleinen Pflegheim, und Sieber ist hier, um das Inventar aufzunehmen, bevor das Haus verkauft wird. Eine delikate Aufgabe; wer sie ausführt, muss zwangsläufig in fremdem Eigentum wühlen.

Angehörige sollen später nicht behaupten können, es seien Dinge verschwunden: Tanja Sieber dokumentiert das fremde Eigentum. Foto: Dominique Meienberg

Sieber wird begleitet von einer Sachbearbeiterin, die alles mit der Kamera dokumentiert, und einem Vertreter der Kesb. Das ist üblich, Angehörige sollen später nicht behaupten können, es seien Dinge verschwunden. Das Trio öffnet jeden Schrank, jede Schublade, selbst ein Blick unter die Matratze gehört dazu. Man glaube nicht, wie oft Menschen ihr Erspartes im Bett versteckten, sagt Sieber. Werner Buchers Zuhause birgt andere Überraschungen: In einer Abstellkammer finden sich eine antike Nähmaschine, zwei Schwyzerörgeli, ein Teleskop und eine riesige, uralte Bibel. Gegenstände, die Sieber schätzen lassen will.

Er kennt sie nicht

Nach dem Inventar fährt sie zu ihrem Klienten. Eigentlich dürfte sie das Haus in eigener Kompetenz verkaufen, sofern die Kesb den Verkauf genehmigt. Bucher ist wegen seiner Demenz nicht mehr handlungsfähig, und seine beiden Söhne sind froh, dass sich die Beiständin darum kümmert. Doch Sieber sagt: «Mir ist es wichtig, meinen Klienten zu erklären, was ich tue.» Bucher begrüsst Sieber herzlich, aber er hat keine Ahnung, wer sie ist – obwohl Sieber seit zwei Jahren seine Beiständin ist, obwohl sie ihn schon mehrmals besucht hat. «Ich bin so eine Art Sekretärin», erklärt sie, weil sie weiss, dass der alte Mann mit dem Begriff «Beiständin» nichts anfangen kann. Sekretärin hingegen versteht er. Bucher strahlt, dass er eine Sekretärin hat, hat er nicht gewusst. Er schüttelt ihre Hand, «ich bin der Werni».

Tanja Sieber berichtet vom geplanten Verkauf: «Ihre Söhne wollen das Haus ja nicht.» Bucher sieht sie an: «Wie viele Söhne habe ich?» Eigentlich habe er sich ja vorgestellt, sagt er dann, dass er irgendwann wieder in sein Haus zurückziehe. Er habe so viel daran gearbeitet. Kurz füllen sich seine Augen mit Tränen, seine Lippen zittern. Dann ein Schulterzucken: «Was will man machen?» Tanja Sieber verspricht, ihn auf dem Laufenden zu halten, so ein Hausverkauf passiere nicht von heute auf morgen.

Ein paar Minuten später trifft sie Werner Bucher nochmals vor dem Pflegheim. Er hat die Heimleiterin untergehakt und geht spazieren. Er lacht und scherzt. Als Sieber sich verabschiedet, stutzt er. Er scheint sie nicht mehr zu erkennen.

* Namen von Klienten und Angehörigen geändert (Tages-Anzeiger)