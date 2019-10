Köppel, die Frauen und das Klima

Drei Frauen und zwei Männer fordern die beiden bisherigen Ständeräte Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP) heraus: Tiana Angelina Moser (GLP), Marionna Schlatter (Grüne), Nicole Barandun (CVP), Roger Köppel (SVP) und Nik Gugger (EVP).

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben also eine echte Wahl zwischen links und rechts, Frau und Mann, Klima und Wirtschaft. Wer taktisch wählt, erreicht sein Ziel eher.

Haben harte Konkurrenz: die Zürcher Ständeräte Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP). Foto: Dominique Meienberg

Ziel 1: Im Ständerat braucht es eine Frau

Die beiden bisherigen Zürcher Ständeräte sind Männer; im 46-köpfigen Gremium sind Männer insgesamt übervertreten. Wer diesen Fakt ändern will, kann seine Stimme nun mindestens einer und höchstens zwei Frauen geben.

GLP-Nationalrätin Tiana Angelina Moser hat die besten Wahlchancen aller Frauen. Foto: Andrea Zahler

Wer zwei Frauen wählt, riskiert allerdings, dass am Ende gar keine einen Sitz holt. Der Grund: Werden die Stimmen zu verzettelt abgegeben, schaffen allenfalls beide Bisherigen die Wahl nicht im ersten Wahlgang. Das macht es für die Frauen ungemein schwieriger, sie im zweiten Wahlgang zu besiegen. Dann nämlich ist gewählt, wer am meisten Stimmen holt. Wer also gerne eine Frau im Ständerat hätte, würde taktisch besser Daniel Jositsch (SP) wählen, der laut Umfragen die besten Chancen hat, und eine Frau. Wird Jositsch im ersten Wahlgang bestätigt, könnten sich die links-grünen Parteien für den zweiten Wahlgang auf eine Frau einigen, die gegen Ruedi Noser und Roger Köppel antritt. Laut der TA-Wahlumfrage ist Tiana Angelina Moser (GLP) die aussichtsreichste Kandidatin.

Ziel 2: Köppel pushen, Köppel verhindern



Wer nicht will, dass Roger Köppel (SVP) in den Ständerat einzieht, sollte auf Nummer sicher gehen. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone

SVP-Kandidat Roger Köppel ist für viele eine Reizfigur. Sie wollen ihn unbedingt verhindern. Wer das will und zwar ohne Risiko, sollte die beiden Bisherigen wählen – und hoffen, dass sie ihre Sitze gleich auf Anhieb verteidigen können. Falls Jositsch oder Noser im zweiten Wahlgang nochmals antreten muss, könnte es durchaus sein, dass Köppel eine Wahlchance hat – je nachdem, wer sonst noch um den Sitz kämpft.

Wer Köppel hingegen unbedingt wählen will, sollte ihn beim ersten Wahlgang allein auf den Zettel schreiben. Dann steigt das absolute Mehr, alle Kandidaten haben es schwerer, dieses zu erreichen – und Köppel hat bereits eine Stimme Vorsprung.

Ziel 3: Das Klimathema muss besser vertreten sein



Für eine progressivere Klimapolitik gehen die Menschen seit Monaten immer wieder auf die Strasse. Bild: Raphael Moser

Der Klimawandel ist das Überthema des Wahlkampfs 2019, und er bereitet der Bevölkerung echte Sorgen. In den vergangenen vier Jahren hat das eidgenössische Parlament unter bürgerlicher Vorherrschaft wenig für Umwelt- und Klimathemen getan. Auch das Zürcher Ständeratsduo hat sich nicht sonderlich dafür interessiert – bis jetzt. Nun streichen sowohl der Sozialdemokrat Jositsch als auch der Freisinnige Noser ihre grüne Seite hervor. Schaffen sie die Wiederwahl, werden sie an diesem Thema gemessen werden. Sie sind also durchaus wählbar für Menschen, die den Klimaschutz stärken wollen.

Wer will, dass dieses Thema wirklich Priorität erhält, sollte seine Stimme Tiana Angelina Moser (GLP) oder Marionna Schlatter (Grüne) geben. Moser könnte im zweiten Wahlgang am ehesten einen Sitz ergattern. Beide Frauen engagieren sich seit Jahren tatsächlich für grüne Anliegen.

Ziel 4: Das Ständeratsduo braucht eine neue politische Ausrichtung



Würde das Zürcher Ständeratsduo linker machen: Kantonsrätin Marionna Schlatter (Grüne). Foto: Reto Oeschger

Daniel Jositsch steht am rechten Rand der SP, Ruedi Noser eher links der FDP-Mitte. Wer will, dass das Ständeratsduo linker wird, sollte Daniel Jositsch bestätigen und zusätzlich die Grüne Marionna Schlatter wählen. Wer es lieber bürgerlicher hätte, sollte Ruedi Noser bestätigen und ihm entweder Roger Köppel (SVP) oder die CVP-Frau Nicole Barandun zur Seite stellen. Sie ist Präsidentin des Stadtzürcher Gewerbeverbandes. Ihre Wahlchancen dürften jedoch winzig sein.