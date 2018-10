Mann mit Messer verursacht Nothalt einer Zürcher S-Bahn

Am Dienstag, kurz nach 18.30 Uhr, hantierte ein Mann in einer S-Bahn der Linie 9 mit einem Taschenmesser herum. Dies hat die Kantonspolizei Zürich am Dienstagabend mitgeteilt. Mitreisende Gäste versuchten den Mann zu beruhigen – erfolglos.

Einige Fahrgäste reagierten daraufhin. Einer entschloss sich Höhe Bahnhof Oberglatt die Notbremse zu ziehen. Zwei andere Passagiere hielten den Mann fest. Sie führten den aufgebrachten Mann aus dem Zug und übergaben ihn der Polizei.

Beim betroffenen, «verwirrten» Mann handle es sich um einen 33-jährigen Schweizer aus dem Bezirk Zürich, teilt die Polizei mit. Zurzeit befindet er sich in Polizeigewahrsam, medizinische und psychologische Abklärungen seien eingeleitet worden. (sip)