Störung am HB – mehrere Züge fallen aus

Am Dienstagmorgen kommt es in Zürich zu Einschränkungen Bahnverkehr: Zwischen dem Hauptbahnhof und der Hardbrücke liegen mehrere S-Bahn-Linien still.

Laut den SBB sind die S-Bahnen betroffen, die an den Gleisen 41 bis 44 verkehren. Wie lange die Störung dauern wird, ist noch unbekannt.

Die S3 fällt zwischen Stadelhofen und Bülach aus

Die S6 fällt zwischen Oerlikon und Tiefenbrunnen aus

Die S15 fällt zwischen Glattbrugg und Uster aus

Die S16 fällt zwischen Flughafen und Tiefenbrunnen aus

Die S5 hält nicht in Stadelhofen und Hardbrücke

Die S12 hält nicht in Stettbach, Stadelhofen und Hardbrücke

Die S7 hält ausserordentlich in Teifenbrunnen

Aktuelle Informationen finden Sie hier: sbb.ch/railinfo

(oli)