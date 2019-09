Das Knabenschiessen rentiert nicht mehr

Lustige drei Tage sollen es werden im Zürcher Albisgüetli, Knabenschiessen, Bombenstimmung. Explosiv ist sie tatsächlich. Wer die Schausteller nach ihren Preisen fragt, öffnet ein Überdruckventil. Der Betreiber einer Geisterbahn ruft aus, er sage gar nichts dazu. «Sonst heisst es bloss wieder, die Chilbi sei zu teuer!»

Es ist die entnervte Stimme einer Branche, die in Zürich zerrieben zu werden droht zwischen gestiegenen Kosten und begrenzten Einnahmemöglichkeiten. Das Knabenschiessen, einst Geldmaschine Nummer eins unter den dreitägigen Festen, hat diesen Status verloren, wie eine Umfrage unter den Schaustellern ergibt. Am Albanifest in Winterthur oder an der Wädenswiler Chilbi verdiene man besser.

«3 Tage Knabenschiessen kosten mehr als 16 Tage am Münchner Oktoberfest.»Eugen Zanolla, Bahnbetreiber

Das liegt nach Einschätzung der Schausteller an der Schützengesellschaft der Stadt Zürich, die das Fest ausrichtet. Sie habe die Preise für einen Platz am Knabenschiessen vor rund zehn Jahren stark erhöht. Umstritten ist nur, ob diese seither an der oberen Grenze liegen oder drüber. Eugen Zanolla, in dritter Generation im Geschäft, lässt Zahlen sprechen: «3 Tage Knabenschiessen kosten für die meisten Bahnbetreiber mehr als 16 Tage am Münchner Oktoberfest.»

Kein Geschäft für niemand?

In welchem Umfang die Platzgelder erhöht wurden, ist bei der Schützengesellschaft nicht in Erfahrung zu bringen. Sie bestätigt nur, dass man heute für einen kleinen Stand gut 800 Franken zahlt und für eine grosse Bahn bis zu 20000 Franken. Hinzu kommen Parkgebühren für die Wohnwagen des Personals.

Die Schützen wehren sich gegen den Eindruck, auf dem Buckel der Schausteller ein Geschäft zu machen. Das Knabenschiessen beschere ihnen einen Verlust im sechsstelligen Bereich, sagt Sprecher Stefan Bachmann. In den Bilanzenvon 2016 und 2017 waren Defizite von 45000 und 68 000 Franken ausgewiesen. Hauptgrund sind laut Bachmann erhöhte Sicherheitsauflagen der Stadt, wie sie auch dem Züri-Fäscht zu schaffen machen.

Mit anderen Worten: Die Organisatoren geben nach eigener Darstellung bloss den Kostendruck an die Schausteller weiter. Was sie tun können, da sich über 700 Bewerber um die 300 Plätze am Knabenschiessen balgen. Der Markt spielt. Logische Folge müsste sein, dass die Schausteller ihrerseits die Preise fürs Chilbi-Publikum erhöhen – aber das passiert kaum.

«Es kann nicht sein, dass ein Lehrling nach der vierten Bahn kein Geld mehr im Sack hat.» Heinz Büttler, Platzmeister

Das liegt zum einen daran, dass dies die Schützengesellschaft nicht will. Das Knabenschiessen solle ein Familienfest bleiben, sagt Platzmeister Heinz Büttler. «Es kann nicht sein, dass ein Lehrling nach der vierten Bahn kein Geld mehr im Sack hat.» Als er vor ein paar Jahren einen Schausteller ertappte, der in Stuttgart nur halb so viel verlangte wie in Zürich, teilte er ihm mit, er müsse nicht mehr kommen. Manche Schausteller verzichten aus Prinzip auf eine Preiserhöhung oder weil der Markt nicht mehr hergibt. Paul Leuppi, der die nostalgische Calypso-Bahn aus den Sechzigern betreibt, sagt: «Vom Aufwand her müsste ich von vier auf sechs Franken erhöhen – aber das würde die Leute verärgern.»

15 Franken für eine Fahrt

Mehr als sechs Franken verlangen am Knabenschiessen nur die Betreiber einzelner moderner und besonders spektakulärer Bahnen. Über die Billette amortisieren sie den Unterhalt und zum Teil auch hohe Leasingraten für die millionenteuren Geräte. Am teuersten ist dieses Jahr eine Fahrt mit der 52 Meter hohen Maxximum 2: 15 Franken.

Andere finden solche Preise übertrieben. Schlecht fürs Geschäft, weil das auf alle abfärbt. Sie würden den Zürcher Termin am liebsten auslassen, aber es fehle die Alternative. Keine andere Gemeinde legt ihre Chilbi auf dieses Wochenende. Zudem bleibt das Knabenschiessen ein Schaulaufen der Szene, es geht ums Prestige. Drum sind die Schausteller da wie jedes Jahr, blasen Trübsal und hoffen aufs Wetter: Nicht zu schön sollte es sein, weil die Leute sonst an den See gehen, aber auch nicht nass. Ein Regentag, und für die Ersten geht die Rechnung nicht mehr auf. Das könnte eng werden.