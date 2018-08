Diebe und Vandalen setzen Publibike unter Druck

Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) hat es diesen Frühling persönlich vorgestellt, das Veloverleihsystem von Publibike. Er lobte das Prestigeprojekt Zürichs als «Meilenstein». Doch nun zeigen die kleinen Mietvelos bereits ihren ersten grossen Makel: Ihre Schlösser lassen sich mit einfachsten Kniffs knacken.

Das illegale Nutzen der Publibikes scheint leicht vonstattenzugehen. So einfach, dass Unbekannte in Bern am vergangenen Wochenende zahlreiche Mietvelos widerrechtlich ausgeliehen haben. Wie Postauto-Mediensprecher Urs Bloch sagt, waren in der Bundesstadt rund die Hälfte der 700 Velos von solchen Vandalenakten betroffen. In Zürich betreibt Publibike das zweitgrösste Stadtnetz. Wie die Situation hier aussieht, klärt das Unternehmen zurzeit ab. Bloch sagt: «Wir gehen aber davon aus, dass die Situation in Bern am gravierendsten war.»

Man sei derzeit «mit Hochdruck» daran, die Schlösser vandalensicher zu machen, sagt Bloch weiter. Das geht jedoch nicht so schnell. Es gibt verschiedene Veloserien in der Flotte, die über verschiedene Schliessvorrichtungen verfügen. Bloch: «Wir müssen zunächst herausfinden, welche Schlösserserien von den Vandalenakten betroffen sind.» Erst danach könne Publibike das weitere Vorgehen im Kampf gegen Veloknacker planen: «Dann gilt es zu klären, ob wir die betroffenen Räder einsammeln und in einer Garage umrüsten müssen oder ob das auch vor Ort möglich ist.»

Es ist davon auszugehen, dass es auch in Zürich zu solchen Missbräuchen gekommen ist, denn auch hier sind Publibikes während Wochen wild parkiert worden, was bei einer regulären Miete der Räder ins Geld gehen würde: Wer nämlich eines der Mietvelos rechtens mieten möchte, muss sich zunächst auf einer App anmelden. An den derzeit 78 Stationen der Stadt kann man sich dann ein Velo oder ein E-Bike aussuchen und das Schloss über das Smartphone entriegeln.

Um den Mietvorgang abzuschliessen, muss der Nutzer oder die Nutzerin das Bike an einer der offiziellen Stationen abstellen. Erst wenn das Schloss einrastet, ist die Fahrt automatisch beendet und die Zahlung abgeschlossen. Da die Bikes nicht mit einem GPS ausgestattet sind, lassen sich falsch parkierte Räder allerdings nicht orten. «Wir müssten jedes Fahrzeug mit einer SIM-Karte versehen, und das wäre schlicht zu teuer», sagt Publibike-Geschäftsführer Bruno Rohner. «Wir klären nun ab, ob eine Ortung per Funk deshalb eine Lösung wäre.»

Im Sommer 2019 sollen sämtliche 150 Ausleihstationen fertiggestellt sein.

Seit April dieses Jahres stellt Publibike mit seinem Bikesharingnetz Züri-Velo Leihräder zur Verfügung. Das Unternehmen hat die Flotte in der Stadt auf heute über 700 Velos und E-Bikes ausgebaut – 2250 Fahrräder sollen es dereinst sein. Im Sommer 2019 sollen sämtliche 150 Ausleihstationen fertiggestellt sein. In den Städten sind regelmässig Wartungsteams unterwegs, um die Velos auf die einzelnen Stationen zu verteilen.

Keine Kosten für die Stadt

Die Publibike AG hat in Zürich die Sozialen Einrichtungen und Betriebe mit dem Unterhalt und dem Verteilen der Veloflotte beauftragt. Das rund 40-köpfige Team, das aus langzeitarbeitslosen Sozialhilfebeziehenden besteht, erhält einen Stundenlohn von durchschnittlich 25 Franken. «Sie schauen gegenwärtig genauer hin, ob Velos nicht in einer Station stehen und nicht abgeschlossen sind. Manchmal gibt es auch Hinweise von Kunden oder aus der Bevölkerung, wenn ein Velo lange am gleichen Ort steht», sagt Sprecher Bloch.

Sollte eine Überarbeitung nicht gelingen, würde die Stadt keine Flächen mehr für Publibike-Stationen zur Verfügung stellen.

Sicher ist, dass die Stadt Zürich für die entstandenen Schäden durch geknackte Mietvelos nicht aufkommen muss. Das Bike­sharing-Netz Züri-Velo finanziert sich über Sponsoring, Werbung und Kundeneinnahmen. «Die Betreiberfirma Publibike hat uns die Dienstleistung Züri-Velo so offeriert, dass uns keine Kosten daraus entstehen», sagt Pio Sulzer, Leiter Kommunikation des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements. Das Programm befinde sich in der Aufbauphase. Diese diene nicht zuletzt dazu, allfällige Mängel zu erkennen und zu beheben.

Gegen Ende Jahr will die Stadt die Systemabnahme durchführen. Sollte Züri-Velo der Überprüfung nicht standhalten und auch eine Überarbeitung nicht gelingen, würde die Stadt laut Sulzer keine Flächen mehr für Publibike-Stationen zur Verfügung stellen. «Bisher lief der Betrieb aber gut, und das jetzt aufgetauchte Problem wird von Publi­bike angegangen.»

Zürich wird überrollt

Den Auftrag, ein Bikesharing-Netz für Zürich zu entwickeln, erhielt der Stadtrat bereits 2007. Die damaligen Gemeinderäte Franziska Graf (SP) und Daniel Leupi (Grüne) brachten das Projekt mit einer Motion ins Rollen. Der Stadtrat schrieb den Auftrag aber erst 2014 aus. Im Februar 2015 erhielt die Publi­bike AG dann den Zuschlag. Eine unterlegene Mitbewerberin legte Beschwerde ein und blockierte das Geschäft für weitere zwei Jahre. Im Juni 2017 erteilte das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement nach einem Bundesgerichtsentscheid die Konzession. Inzwischen hatten jedoch andere das Geschäft mit dem Veloverleih entdeckt, und Zürich wurde geradezu überrollt. O-Bike parkierte seine gelben Velos 2017 überall im Strassenraum. Hinzu kamen Velos von Smide, Limebike und Carvelo2go. Das Projekt des Stadtrats hinkte hinterher.

O-Bike ging inzwischen in Konkurs. Auch Publibike hat den Break-even noch nicht erreicht. Geschäftsleiter Bruno Rohner zeigt sich aber zuversichtlich: «Wir sind auf Kurs», sagt er. Er rechnet damit, dass der Veloverleih drei Jahre nach Start schwarze Zahlen schreibt. «Derzeit verzeichnen wir 9000 Ausleihen pro Woche in Zürich.» Das seien zwei Fahrten pro Velo und Tag. «Wenn wir das Netz voll ausgebaut haben, werden diese Zahlen entsprechend steigen.»

