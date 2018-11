Dieses Mal ist es etwas anders, wenn «Lucy» erleuchtet

Alle Jahre wieder – und doch ist es dieses Mal etwas anders: Wer heute Abend ab 18 Uhr die diesjährige «Lucy»-Premiere auf der Bahnhofstrasse mitverfolgt, kann das gefahrloser tun als in den vergangenen Jahren: Erstmals wird die Bahnhofstrasse für den Tramverkehr gesperrt. Es war der dringende Wunsch der City-Vereinigung, dass an diesem Abend die Trams umgeleitet werden – schliesslich wollen sich jeweils rund 50'000 Besucher den grossen «Lucy»-Moment sowie das anschliessende Nacht-Shopping bis 22 Uhr nicht entgehen lassen. In der Folge kam es in der Vergangenheit mehrfach zu Fast-Kollisionen.

Es ist das neunte Mal, dass dank «Lucy» ein Sternenhimmel, bestehend aus über 20'000 Einzel-«Sternen», über Zürichs Paradestrasse aufleuchtet. Die Vorgängerbeleuchtung namens «The World’s Largest Timepiece» brachte es nur auf vier Einsätze. Die Leuchtstäbe machten kaum jemanden froh, weshalb ein Ersatz gefunden werden musste.

Konkret werden zwischen 17 und 22 Uhr die Linien 2, 6, 7, 8, 9, 11 und 13 umgeleitet. Die Haltestellen Bahnhofstrasse/HB, Rennweg und Börsenstrasse werden nicht bedient. Der Paradeplatz wird von den Linien 2 und 9 angefahren. Die Tramlinien 15 und 17 werden ganz eingestellt.

Heute Abend startet freilich nicht nur an der Bahnhofstrasse die Weihnachtssaison. Auch die diversen Weihnachtsmärkte legen los – so der grösste in der Stadt auf dem Sechseläutenplatz, aber auch die kleineren in der HB-Halle, am Werdmühleplatz oder im Niederdorf.

