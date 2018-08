Drei Personen nach Street Parade mit Schnittverletzungen im Spital

Gemäss der Schlussbilanz von Schutz & Rettung mussten die Sanitäterinnen und Sanitäter bei der Street Parade 2018 ein Viertel mehr Personen versorgen als im Vorjahr. Insgesamt wurden 72 Personen in umliegende Spitäler gebracht – im Vorjahr waren es 55.

Ein junger Mann verletzte sich beim Kopfsprung von der Quaibrücke infolge des tiefen Wasserstandes. Er musste mit noch unbestimmten Kopf- und Nackenverletzungen durch den Rettungsdienst hospitalisiert werden. Sein genauer Verletzungsgrad ist noch nicht bekannt, wie Urs Eberle von Schutz & Rettung am späten Samstagabend auf Anfrage sagte. Der Vorfall habe sich am späteren Nachmittag ereignet.

Kurz nach 20 Uhr verletzte sich ein weiterer Mann bei einem Sturz aus grosser Höhe schwer. Die genauen Hintergründe sind noch ungeklärt, aber der Mann wurde auf der Bellevue-Seite der Quaibrücke auf der Passerelle gefunden, die unter der Brücke hindurchführt, wie Eberle erklärte. Von wo der rund 30- bis 40-Jährige herunterfiel, ist noch unklar. Der Mann wurde mit noch unbestimmten Verletzungen durch Schutz & Rettung in ein nahegelegenes Spital überführt.

Schlussbilanz von Schutz & Rettung zur @streetparadeZH: Wir verzeichneten insgesamt 724 medizinische Behandlungen (Vorjahr 580). Vier Personen verletzten sich schwer. Zur Medienmitteilung: https://t.co/1JtJFqbwTr ^po pic.twitter.com/SDcVjxjbGl — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) 12. August 2018

Zeugenaufruf zu Stich- und Schnittverleztungen

Wie die Stadtpolizei mitteilte, wurde am späteren Samstagabend gegen 23 Uhr ein Mann am Bahnhof Stadelhofen mit einer Stichverletzung aufgefunden. Zudem trugen sich zwei weitere Männer (beide 21) bei einer Auseinandersetzung kurz nach 23 Uhr am Werdmühleplatz Stich- und Schnittverletzungen davon. Zwei mutmassliche Täter flüchteten Richtung Hauptbahnhof. Alle drei Männer mussten ins Spital überführt werden.

Die Stadtpolizei sucht nach Zeugen der Vorfälle. Personen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer 044 247 22 11 zu melden. (mch/fal/sda)