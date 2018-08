Grossbrand beim Zürcher HB: Gebäude wird gesichert

Das Wichtigste in Kürze:

Am Bahnhofquai ist am frühen Morgen ein leer stehendes Geschäftshaus in Brand geraten.

Die meterhohen Flammen waren weitherum sichtbar, es gab zwei Explosionen von Gasflaschen, ein Trümmerteil flog 200 Meter weit bis auf die Bahnhofstrasse.

Gegen vier Uhr brachten die Rettungskräfte das Feuer unter Kontrolle.

Am Gebäude entstand ein immenser Sachschaden, es ist einsturzgefährdet.

Das Gebiet um den Hauptbahnhof Zürich ist weitherum abgesperrt, die Polizei rät die Innenstadt zu meiden.

Mit zwei mobilen Kranen wird das Baugerüst abgebaut und die Fassade des Gebäudes gesichert.

Neben dem Zürcher Hauptbahnhof ist am frühen Morgen ein leer stehendes Geschäftsgebäude in Brand geraten. Die meterhohen Flammen waren weitherum sichtbar. Die Rettungskräfte brachten das Feuer im Dachstock mit einem Grossaufgebot gegen vier Uhr unter Kontrolle. Das Haus ist einsturzgefährdet, der Sachschaden ist laut Polizei immens. Am Samstagnachmittag wurde mit dem Abbau des Baugerüsts am Gebäude begonnen. Zudem soll die Fassade gesichert werden, wie Schutz & Rettung schreibt.

#Grossbrand #Bahnhofplatz

Im Moment sind private Baufirmen mit zwei Mobilbaukranen daran, das unsichere Gerüst Seite Bahnhofplatz zurückzubauen und Teile der Fassade zu sichern. Bild: Panoramabild aus der Autodrehleiter (zirka 10 Uhr). @StadtpolizeiZH ^po pic.twitter.com/VsRdimUVn1 — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) 25. August 2018

Der Brand brach am frühen Samstagmorgen aus. Die Rettungskräfte wurden um 2.16 Uhr alarmiert, wie ein Sprecher von Schutz & Rettung Zürich vor Ort der Nachrichtenagentur SDA sagte. Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach und waren in der Stadt von weither zu sehen. Innert kurzer Zeit gingen bei der Polizei über 50 Notrufe ein, einer auch aus der Nachbargemeinde Kilchberg.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Dachstock des Eckhauses am Bahnhofplatz und am Bahnhofquai in Vollbrand.

Die Rettungskräfte standen nach eigenen Angaben mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um das Feuer einzudämmen und ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern. Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand von Drehleitern und Hubrettern von mehreren Seiten aus. Noch am Morgen löschten sie Glutnester.

«Schaden ist immens»

Im Einsatz standen neben der Berufs- und Milizfeuerwehr Zürich sowie Schutz & Rettung auch die Stützpunktfeuerwehren von Wallisellen und Kloten. Hinzu kamen Polizei, Elektrizitätswerk und Verkehrsbetriebe.

Nach Ausbruch des Feuers waren noch viele Passanten und Nachtschwärmer unterwegs. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Dachstock des Eckhauses am Bahnhofplatz und am Bahnhofquai in Vollbrand. Die Flammen breiteten sich rasch vom Dachstock her aus. Insbesondere der Hausteil am Bahnhofquai wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden ist gemäss Schutz & Rettung immens.

Die Brandursache sei noch unklar, sagte Polizeisprecher Marco Cortesi der Nachrichtenagentur SDA. «Die Brandermittler der Kantonspolizei waren schon im Gebäude, es wird aber noch längere Zeit dauern, bis wir etwas Genaueres sagen können», so Cortesi. Was man wisse sei, dass kurz nach 2:15 Uhr erste Meldungen bei der Polizei eingegangen seien und in der Folge zwei heftige Explosionen stattgefunden hätten. «Es sind Trümmerteile bis zu 200 Meter weit davongeflogen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.»

«Trümmerteile flogen 200 Meter weit»: Polizeisprecher Marco Cortesi über das Feuer beim Hauptbahnhof. (Video: SDA)

Eine Mitarbeiterin von SDA berichtete von zwei deutlich hörbaren Explosionen in der Stadt. Diese ereigneten sich gegen 2.30 Uhr. Laut Angaben des Behördensprechers ist beim Brand mindestens eine Gasflasche explodiert. Man habe entsprechende Trümmer gefunden. Ein Leserreporter von «20 Minuten» hat die zweite Explosion auf Video festgehalten.

So heftig waren die Explosionen. (Video: Tamedia/Leserreporter)

Polizist wurde verletzt

Dabei explodierte mindestens eine Gasflasche. Ein Trümmerteil wurde nach Behördenangaben rund 200 Meter durch die Luft geschleudert. Bei ersten Abklärungen fand die Polizei an der Bahnhofstrasse ein zwei Kilogramm schweres Metallteil einer Gasflasche. Hinweise auf ein Delikt lagen am Morgen nicht vor.

Bei den beiden Explosionen zog sich ein Polizist ein Hörtrauma zu. Er musste sich im Verlauf des Samstags einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. Von Verletzten ausser dem Polizisten hatten die Rettungskräfte am Morgen nach eigenen Angaben keine Kenntnis. In dem betroffenen Gebäude fanden seit einiger Zeit Bauarbeiten statt. Es war unbewohnt.

Das Haus wurde durch den Brand weitgehend zerstört. Wegen der Grösse des Schadenplatzes und zur Sicherheit der Bevölkerung sperrte die Polizei den Bahnhofplatz und umliegende Strassenabschnitte grossräumig ab.

Strassen und auch Geschäfte in der Nähe bleiben für längere Zeit gesperrt, weil das Gebäude einsturzgefährdet ist. Der Tram- und Busverkehr am Bahnhofplatz wurde eingestellt. «Die Innenstadt sollte gemieden werden», sagt Cortesi.

Wegen #Grosseinsatz rund um den #Bahnhofplatz bitten wir alle Verkehrsteilnehmende die Innenstadt grossräumig zu umfahren. Im öffentlichen Verkehr muss mit Verspätungen und/oder Umleitungen gerechnet werden. Eine Medienmitteilung durch @schutzrettungZH folgt.^sa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 25. August 2018

Die Unterführung vom Landesmuseum zur Rudolf-Brun-Brücke wurde wegen der Einsturzgefahr gesperrt. Die Coop-Filiale in einem Nachbargebäude blieb vorerst geschlossen. Zudem wurde der Tram- und Busverkehr am Bahnhofplatz eingestellt.

Drohnenaufnahmen der Stadtpolizei Zürich zeigen das Ausmass des Grossbrandes. (Video: Tamedia mit Material der Stadtpolizei Zürich)

Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen. Diese führen die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Detektive der Stadtpolizei sowie Brandermittler der Kantonspolizei durch. Die Polizei sucht Zeugen.

Diverse Linien: Einschränkungen zwischen Zürich, Bahnhfplatz, Bahnhofquai und Central https://t.co/NmDokdu2Fh — ZVV-Contact (@zvv_contact) 25. August 2018

(NN/sda)