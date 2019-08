Hunderte stehen Schlange für 1148-Franken-Wohnung

Am Montagabend standen hunderte Interessenten für eine Wohnungsbesichtigung vor der Haustür der Hohlstrasse 115 im Zürcher Kreis 4 an. «Es sind so viele Leute gekommen und es werden immer mehr – ich kann das Ende der Schlange gar nicht sehen», sagt ein Leser gegenüber «20 Minuten». Die Schlange sei über 300 Meter lang. «Das ist nicht normal, einfach unglaublich.» Sogar die Polizei sei schon vorbeigekommen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist.

Das Objekt der Begierde: Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Badewanne und Balkon sowie 73 Quadratmeter Fläche zum Preis von 1148 Franken pro Monat.