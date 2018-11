So schlafen Sie schneller ein

Es ist unbequem. Die Gedanken kreisen. Man kann einfach nicht einschlafen. So geht es 30 Prozent der Bevölkerung Nacht für Nacht. Auch die Leiterin des Schlaflabors Neurologie am Unispital Zürich macht manchmal kein Auge zu. Esther Werth weiss aber, was es für eine erholsame Nacht braucht, und gibt im Video Tipps, wie man, so schnell es geht, zur Ruhe kommt. (Tages-Anzeiger)