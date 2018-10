Streit um «Kahlschlag» am Uetliberg weitet sich aus

Fakten präsentieren, Zusammen­hänge aufzeigen: Auf diese Weise wollen die Fachleute von Stadtrat Richard Wolff (AL) am kommenden Montag vor den ­Medien beweisen, dass ihr Plan mitnichten zu einem «Kahlschlag» am Uetliberg führe und dieser Plan keineswegs mit einer «fadenscheinigen Begründung» unterlegt sei.

Diesen Vorwurf hatten die Stadtzürcher Grünen vorletzte Woche erhoben. Der Auslöser: Im Gebiet rund um den steilen Denzlerweg, eine der noch urtümlichen Routen auf den Uetliberg, will Grün Stadt Zürich auf einer Fläche von etwa 30 Hektaren rund 2100 Bäume fällen – also jeden fünften Baum in dieser Zone. «Absolut unverantwortlich» sei dies, zumal vor allem ältere Bäume der Axt weichen müssten, schrieben die Grünen in einem Communiqué. Grün Stadt Zürich bleibt jedoch hart. Bereits stehen Informationstafeln am Uetliberg, auch werden Seilbahnen für den Holztransport errichtet.

Möglicherweise laufen die Vorarbeiten aber nicht mehr lange. Grund ist eine Aufsichtsbeschwerde, die der Verein Pro ­Uetliberg gestern Montag beim Zürcher Stadtrat und bei der kantonalen Baudirektion von Markus Kägi (SVP) eingereicht hat. Sie richtet sich gegen Grün Stadt Zürich sowie gegen jene Stelle, die den Holzschlag bewilligt hat: das Amt für Landschaft und Natur in der Direktion des SVP-Regierungsrats. Präsidentin Margrith Gysel bestätigt entsprechende Informationen des «Tages-Anzeigers». Der Holzschlag sei zu verbieten, heisst es in der 13-seitigen Beschwerde. Als vorsorgliche Massnahme soll Grün Stadt Zürich die Arbeiten sofort sistieren, bis über deren Zulässigkeit ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt.

Gebiet in der Schutzzone

Wolffs Fachleute wollen mit Holzschlag den Wald stabilisieren, damit er seine Schutzfunktion beibehält, die ihm der kantonale Gefahrenkataster zuschreibt. Durch das Fällen alter Bäume soll wieder mehr Licht auf den Waldboden gelangen, Jungholz soll so besser gedeihen können. Auch soll so das Risiko sinken, dass altes Holz in die Bachläufe gelange und das Wasser nicht mehr gut abfliessen könne. Andernfalls suche sich das gestaute Wasser einen Weg, und «eine Schlammlawine könnte sich ins Quartier Friesenberg ergiessen», warnt die Dienstabteilung Grün Stadt Zürich.

Für die Grünen ist dieses Szenario «unnötige Angstmacherei». Betroffen vom geplanten Holzschlag seien mehrheitlich gesunde Buchen. Bäume also, die gut und gerne bis zu 200 Jahre alt werden. Für die Grünen gibt es «keinen Grund, sie schon früher zu fällen».

«Grün Stadt Zürich ist keine Gruppe von Dilettanten, die mit der Motorsäge durch die Stadt läuft.»Richard Wolff, AL-Stadtrat

Auch Pro Uetliberg kritisiert die Begründung von Wolffs Fachleuten: «Der geplante Holzschlag verstösst vielmehr gegen übergeordnete Bestimmungen», sagt Margrith Gysel. Der Verein argumentiert wie folgt: Das betroffene Areal gehört zum Gebiet Albiskette-Reppischtal, das im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) verzeichnet ist. Der Waldstandort habe naturkundliche Bedeutung, heisst es in der Beschwerde. «Die Priorität gehört der biologischen Vielfalt, nicht der Schutzfunktion des Waldes. Auch die Holznutzung hat keine vorrangige Bedeutung.»

Der Holzschlag verletzt nach Einschätzung der Naturschützer auch das eidgenössische Waldgesetz, weil das Fällen der zahlreichen Bäume «letztlich einem nicht mehr zulässigen Kahlschlag gleichkommt». Schliesslich widerspreche die Aktion den Zielen der kantonalen Schutzverordnung Uetliberg. Demnach liegt das Areal in einer Schutzzone, die zum Ziel hat, biologische und kulturgeschichtlich besonders wertvolle Waldbestände zu erhalten. Insbesondere die vielen Eiben gehören dazu, ebenso Alt- und Totholzbestände sowie lichte und strukturreiche Waldstreifen, die zum Beispiel Orchideen sowie Reptilien und Schmetterlingen als Lebensraum dienen.

Linke Kritik an Linken

Auch politisch wirft der Fall weitere Wellen. Pikant ist er nicht zuletzt deshalb, weil Exponenten aus dem ökologischen Lager einen linken Stadtrat kritisieren. Immerhin muss Wolff nicht auch noch Anwürfe aus der eigenen Partei parieren. AL-Fraktionschef Andreas Kirstein jedenfalls nimmt Wolff in Schutz und taxiert die Kritik der Grünen als «leicht überzogen». Es handle sich um einen bewirtschafteten Wald, da seien Massnahmen zur Auslichtung selbstverständlich. «Ob man nun alle 30 Jahre 2000 Bäume fällt oder jedes Jahr circa 70, spielt sachlich nicht so eine grosse Rolle», sagt Kirstein.

Wo die Stadt Bäume fällen wird: Die geplanten Holzschläge im Winter 18/19 (zum Vergrössern bitte anklicken).

Anders als bei der sogenannten Dauerwaldbewirtschaftung üblich, holzt Grün Stadt Zürich im fraglichen Gebiet nur alle 30 Jahre statt alle sechs. Wolffs Fachleute begründen dieses Vorgehen mit den hohen Kosten, die der Holzschlag im steilen, unwegsamen Gelände mit sich bringe. Der Streit hat also auch eine finanzielle Dimension.

Unklar ist, was geschieht, sollten allen Widerständen zum Trotz am Uetliberg bald die Kettensägen aufheulen. Werden die Grünen zu einer Demonstration aufrufen? Sich gar an Bäume ­anketten? Parteipräsident Felix Moser geht auf entsprechende Fragen nicht direkt ein. Er schreibt nur, seine Partei werde das Gespräch mit Wolff und Grün Stadt Zürich suchen. Auch bei der Frage, ob er glaube, dass er im Sinne der Grünen-Wählerschaft handle, bleibt er vage: Auf das Communiqué habe die Partei von verschiedenen Seiten positive Rückmeldungen erhalten. Unbeantwortet lässt er die Frage, wer genau bei den Grünen entschieden hat, das Communiqué zu veröffentlichen und dabei mit so sensiblen Begriffen wie «Kahlschlag» zu operieren.

Länger bekannte Vorwürfe

Stadtrat Wolff hat sich dem Vernehmen nach über die Heftigkeit der Anschuldigung pikiert gezeigt. Im Gemeinderat von letzter Woche hat er die Aktion seiner Mitarbeiter denn auch leidenschaftlich verteidigt. Grün Stadt Zürich arbeite professionell: «Das ist keine Gruppe von Dilettanten, die mit der Motorsäge durch die Stadt läuft und schaut, wo noch ein Baum zu fällen ist.»

Der Streit um die Holznutzung am Uetliberg ist nicht neu, nur ist er jetzt öffentlich aufgeflammt. Bereits vor einem Jahr hat Grün Stadt Zürich am Uetliberg neben dem jetzt geplanten Gebiet Bäume in ähnlichem ­Ausmass gefällt. Der Verein Pro Uetliberg hatte bereits damals bei den zuständigen Stellen interveniert. Die Bemühungen blieben jedoch ohne Resultat, wie Präsidentin Gysler bilanziert. Mit seiner Beschwerde zielen die Naturschützer daher nicht nur auf den aktuellen Fall. Sie wollen auch «die Praxis auf die Zukunft hin ändern».

