Zwei Tote nach Schüssen beim Zürcher Hauptbahnhof

Schreckliche Szenen haben sich heute Freitag bei der Europaallee ereignet. Kurz nach 14.30 Uhr ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass an der Lagerstrasse Schüsse gefallen sind. Um 15.46 Uhr kam dann die Gewissheit. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt ein Gewaltdelikt an der Lagerstrasse, in einem Nachtrag geht sie von einem Beziehungsdelikt aus. Zwei Personen sterben, ein 38-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau.

Zuvor ereigneten sich hektische Szenen rund um das Lokal Il Caffè im Europaallee-Abschnitt zwischen Freischütz- und Eisgasse. Aus der Nachbarschaft des Cafés heisst es, dass plötzlich vier Schüsse abgefeuert wurden. Als die ersten Schüsse fielen, suchten Augenzeugen sofort Schutz. Drei Personen rannten in eine Toilette des Gebäudes, in dem sich auch die UBS befindet, und versteckten sich dort. Ein anderer Augenzeuge, der vor dem Gebäude stand und gerade eine Zigarette rauchte, sagte, Kugeln hätten ihn nur knapp verfehlt.

In den Augenzeugenberichten wiederholt sich ein Muster: Offenbar hat ein Mann zuerst eine Frau und dann sich selbst auf offener Strasse erschossen. Die Details der Schilderungen der Augenzeugen weichen voneinander ab, im Kern bleiben sie gleich. Die Menschen stehen unter Schock. Gemäss Polizeibericht war der Täter auf der Stelle tot, das 35-jährige Opfer verstarb noch am Tatort. Und die Stadtpolizei bestätigt, dass der 38-Jährige mehrmals auf die Frau geschossen und sich danach selbst gerichtet hatte.

In einem anliegenden Gebäude besuchte ein unbeteiligter Mann gerade eine Weiterbildung. Vom Fenster aus konnte er auf die Lagerstrasse sehen. Er berichtete von zwei Personen, die an der Lagerstrasse auf dem Boden lagen. Eine sei mit einem weissen Tuch bedeckt worden. «Es ist ein riesiger Einsatz, es hat unglaublich viel Polizei und Rettungskräfte», sagte er.

Video: Die Einsatzkräfte am Tatort

Die Ermittlungen nach dem Gewaltdelikt laufen auf Hochtouren. Video: Tamedia

Die Polizei vor Ort war schwer bewaffnet, die Lagerstrasse wurde grossräumig abgesperrt – und bleibt es auch auf weiteres. Viele Schaulustige hatten sich nach der Tat vor Ort eingefunden. Etwa 15 Zeugen standen zwischen der Aussen- und der Innenabsperrung und wurden von der Polizei befragt.

Die Polizei gab kurz vor 16 Uhr Entwarnung. Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr, teilte sie via Twitter mit. Die genauen Hintergründe und der Tathergang sind Gegenstand der laufenden Abklärungen, welche nun von der Kantonspolizei geführt werden.

Gegenüber dem «Blick» berichtet ein Augenzeuge, dass es sich bei dem Mann und der Frau um ein Paar handle, das zuvor im Il Caffè in der Nähe gesessen sei. Dort sei ein Streit ausgebrochen. Die beiden gingen auf die Strasse. Dann fielen die Schüsse. (Tages-Anzeiger)