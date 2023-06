EHC Bülach: Interview mit Corinne Thomet – «Zuerst dachte ich mir: ‹Um Himmelswillen, ist ein Schulhaus abgebrannt?›» Sie wurde auch ohne Mikrofon gehört und erhielt den Übernamen «eiserne Lady». Nun tritt Corinne Thomet als Präsidentin des EHC Bülach ab – und erinnert sich begeistert an das Cup-Spektakel gegen die ZSC Lions. Marisa Kuny

Die Hirslen ist ihr zweites Zuhause: Als Vereinspräsidentin hat Corinne Thomet kaum ein Heimspiel des EHC Bülach verpasst. Foto: Francisco Carrascosa

Corinne Thomet, ich habe gestern ChatGPT gefragt, was den EHC Bülach auszeichnet. Wollen Sie es wissen? Sagen Sie es mir. Das nimmt mich wunder.

Schlagwörter wie Tradition, Nachwuchsförderung, engagierte Fangemeinde sind gefallen. Passt das? Dass unser Klub eine Riesentradition hat, ist richtig. Schliesslich feierten wir im vergangenen Jahr das 80-jährige Jubiläum. Hinzu kommt die aktive und familiäre Vereinskultur, die mir sehr gefällt. Und es stimmt, dass die Nachwuchsförderung bei uns schon immer einen grossen Stellenwert hatte. Ein Fragezeichen mache ich einzig bei der engagierten Fangemeinde (lacht). Etwas mehr Publikum in der Hirslen wäre sicher wünschenswert.

Die Präsidentin tritt ab – ein neuer Vorstand kommt



Wieso wollten Sie vor 9 Jahren Präsidentin werden? Nun, es war nicht so, dass ich lange Jahre davon geträumt hatte, diesen Verein eines Tages zu präsidieren. Ich leitete damals im Vorstand die Werbekommission, mein Mann Jämi war Medienchef. Als sich abzeichnete, dass mein Vorgänger aus beruflichen Gründen aufhört, kam tatsächlich ein Spieler der ersten Mannschaft auf mich zu und sagte: «Du, wäre das nicht etwas für dich?» Ich hatte keinen Grund Nein zu sagen. Also habe ich Ja gesagt.

Und den Verein mit Engagement fast ein Jahrzehnt geführt. Was haben Sie besonders gut gemacht? Der EHC Bülach hatte zur Zeit meines Amtsantritts nicht die beste Bilanz. Ich habe immer gesagt, ich höre auf, wenn der Verein wieder schwarze Zahlen schreibt.

Ist das jetzt der Fall? Es ist Ende letzter Saison der Fall gewesen (schmunzelt). Jetzt haben wir erneut in den Nachwuchs investiert. Das Defizit war aber budgetiert. Wie auch immer: Meine Rolle war stets strategischer Natur, mein Ziel, den Verein auf eine gesunde finanzielle Basis zu stellen. Das ist mir respektive dem ganzen Vorstand gelungen. Man muss bedenken: Hockey ist ein kostenintensiver Sport für die Eltern, aber auch für den Verein. Mit den Mitglieder- und Skateathon-Beiträgen sind gerade Mal 22 Prozent unseres Aufwandes gedeckt. Den Rest finanzieren wir mit Subventionen, Sponsoring, Veranstaltungen, Gönner und Spenden.

«Mich in die Mannschaftsaufstellungen einzumischen, wäre mir nie in den Sinn gekommen.»

Haben Sie auch im sportlichen Bereich mitgeredet? Nein. Dazu habe ich selbst wenig Affinität und der Verein genügend fähige Leute. Mich in die Mannschaftsaufstellungen einzumischen, wäre mir nie in den Sinn gekommen.

Inwiefern hat die Tatsache, dass Sie als Frau einen Männerclub führen, Ihre Arbeit beeinflusst? Der einzige Moment, in denen es eine winzige Rolle spielte, dass ich eine Präsidentin bin, war nach grossen Siegen. Wenn ich in die Kabine wollte zum Gratulieren und Mitfeiern, galt es kurz abzuchecken, ob niemand unbekleidet in der Garderobe steht. Das Geschlecht war wirklich nie ein Thema. Ich hatte als Frau im Präsidium weder Vor- noch Nachteile und bin immer gehört und angehört worden.

Dazu passt die Anekdote, dass Sie als einzige an der GV kein Mikrofon benutzen und trotzdem am besten von allen gehört werden. Ja, ja, das ist so (lacht herzlich). Ich brauche zum Reden vor Leuten nicht unbedingt ein Mikrofon. Das liegt sicher auch an meiner Erfahrung aus der Politik.

«Du begibst dich im Eishockey wie auch in der Politik aufs Glatteis und darfst den Puck nie aus den Augen verlieren.» Corinne Thomet in einer Aufnahme von 2011 im Zürcher Kantonsrat. Foto: Peter Würmli

Sie sassen 11 Jahre für die damalige CVP im Kantonsrat. Was haben Sie aus der Politik mitgenommen in die Eishalle und umgekehrt? Wenn mich Leute gefragt haben, wie kommst du dazu, einen Eishockeyverein zu präsidieren, habe ich immer geantwortet: «Weil die Parallelen so gross sind. Du begibst dich im Eishockey wie auch in der Politik aufs Glatteis und darfst den Puck nie aus den Augen verlieren.» Der Vergleich gefällt mir. Mein politischer Schwerpunkt ist die Bildung und die Volksschule. Ich war in Kloten zwölf Jahre lang Stadträtin und präsidierte die Schulpflege. Bildung, Breiten- und Leistungssport haben viel gemeinsam: Es geht um gute Kommunikation und Entwicklung, Fördern und Fordern.

In Ihrer Zeit als Schulpräsidentin bekamen Sie den Titel «eiserne Lady». Was halten Sie von diesem Übernamen? Eigentlich fand ich ihn cool, er hat mich nie negativ berührt. Ich habe mich selbst zwar nie mit Maggie Thatcher verglichen, weil ich politisch auch nicht auf derselben Linie wie die erzkonservative Ex-Premierministerin liege. Aber Ihre Konsequenz und Überzeugungskraft waren beeindruckend. Wir liessen seitens der Schulpflege in meiner Zeit als Schulpräsidentin Elternbussen ausstellen für mehrmalig unentschuldigtes Fernbleiben an obligatorischen Schulanlässen. Und einmal wurden den Lehrkräften für einen Streik während des Unterrichts eine Lektion vom Lohn abgezogen. All das war im Vorfeld klar kommuniziert. Wenn das als «eisern» bezeichnet wird, dann nehme ich das als Synonym für konsequent.

«Ich hatte nie das Gefühl, ich müsste es allen recht machen.»

Durchsetzungskraft, Hartnäckigkeit, Entschlossenheit - waren diese Eigenschaften bei Ihnen schon immer ausgeprägt? Nein, in der Primarschule war ich ein zurückhaltendes Kind, die Veränderung kam als Teenager. Ich war das älteste von vier Geschwistern und erhielt von meinen Eltern viel Vertrauen, aber auch Verantwortung übertragen. Meine profilierungsneurotische Ader entwickelte ich aber erst als Erwachsene.

Das ist jetzt aber eine harte Diagnose. Ich habe sie mir immerhin selbst gestellt (lacht). Ernsthaft: Ich trug auch im Beruflichen sehr früh viel Verantwortung. Das hat mein Selbstbewusstsein gestärkt. Ich hatte nie das Gefühl, ich müsste es allen recht machen, das hätte die Weiterentwicklung nur gebremst. Auch nicht als Präsidentin des EHC Bülach.

Damit sind Sie im Verein bestimmt auch angeeckt. Natürlich waren nicht immer alle zufrieden. Aber das gehört dazu und gilt es auszuhalten. Wir waren als Vorstand immer gesprächsbereit. Allerdings war uns wichtig, dass beispielsweise Eltern zuerst mit den Trainern reden, bevor sie zu uns kommen. Alles in allem hatten wir sehr wenig Differenzen. Ich musste nur selten meinen Spruch von der «Kinderhüeti im Einkaufszentrum» bringen.

Kinderhüeti? Ja, ich ziehe sie als Beispiel heran, wenn die Leute nicht verstehen, dass ein Verein keine Betreuungsinstitution ist, sondern eine Gemeinschaft mit einem bestimmten Ziel und Zweck, in der es die Mithilfe aller braucht. Wenn die Eltern ihre Kinder zum Einkaufen in der Kinderhüeti abgeben, lernen sie dort vielleicht, ihre Geräteschüeli nicht zu verschlucken, mehr nicht. In einem Eishockeyverein ist das anders.

Corinne Thomet wird auch nach ihrem Rücktritt in der Hislen anzutreffen sein. Das VIP-Ticket für die neue Saison hat sie bereits in der Tasche. Foto: Francisco Carrascosa

Zurück zu den Schlittschuhen: Wie viele Heimspiele der 1. Mannschaft haben Sie schätzungsweise verpasst in ihrer Amtszeit? Verpasst? Keines. Ausser vielleicht ich war in den Ferien oder krank. Heimspiele waren auch immer Networkinganlässe. Ich sass in der Hirslen nie in einer Ecke, um einfach den Match zu schauen. Ich war stets «on the Road».

Welches Spiel ist Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben? Die ganze Geschichte rund um das Schweizer Cupspiel gegen die ZSC Lions 2018 war schon grossartig, begonnen bei der Auslosung im Mai. Ich war an einem Anlass und hatte mein Handy aus. Irgendwann bemerkte ich, dass ich bestimmt 20 Anrufe verpasst hatte, darunter von Radio Z, Tele Top und dem Regionaljournal. Zuerst dachte ich mir: «Um Himmelswillen, ist ein Schulhaus abgebrannt?»

Und dann? Rief ich einen der Journalisten zurück, um herauszufinden, was los ist. Sofort kam die aufgeregte Frage: «Frau Thomet, wie finden sie diese Auslosung?» Ich musste pokern und antwortete, ich fände sie sehr gut. Als er dann nachbohrte, ob ich mit dem ZSC als Gegner gerechnet hätte, wusste auch ich endlich, was Sache ist. Ich habe noch am Telefon einen Freudentanz veranstaltet – zumindest innerlich.

«Ich habe gehört, dass die ZSC-Spieler nach der Partie zu einem Straftraining verdonnert wurden.»

Plötzlich hatten Sie einen Grossanlass in der Hirslen. Und was für einen. Die Organisation war unglaublich spannend, das Medieninteresse enorm, die Ticketnachfrage auch. Wir mussten bei der Stadt abklären, wie viele Leute wir überhaupt in die Halle lassen dürfen und schliesslich noch Extra-Tribünen einbauen. Am Ende war es ein Riesenfest. Wir brachten über 2000 Leute in die Halle, draussen hatten wir einen grossen Gastronomiebetrieb mit Festzelten, 130 engagierte Helferinnen und Helfer, prächtiges Wetter - und auch sportlich hätte es kaum besser laufen können. Die Stimmung war grandios.

«Die Helden von der Hirslen» titelte diese Zeitung nach der knappen 2:3-Niederlage des EHC Bülach. Das war einfach unglaublich. Schauen Sie, ich bin dort oben gesessen, da war unsere VIP-Bar gleich oberhalb der Medienplätze. Als Aurelio Lemm die zwei Tore für Bülach erzielte, sah ich die Titel der Journalisten auf den Bildschirmen. Auch beim Blick war schon von den «Helden der Hirslen» die Rede. Ich habe gehört, dass die ZSC-Spieler nach der Partie zu einem Straftraining verdonnert wurden.

1 / 2 Der Cup-Sechzehntelfinal gegen die ZSC Lions war das sportliche Highlight in Corinne Thomets Amtszeit. Für einmal war die Hirslen proppenvoll. Foto: Keystone

Ihre Begeisterung für den Sport und Verein ist so offensichtlich, dass sich die Frage aufdrängt: Warum der Rücktritt? Sicher nicht weil ich amtsmüde bin. Aber ich finde, 16 Jahre Engagement sind genug. Und dem Verein wird frischer Wind guttun. Ich trete ja nicht alleine als Präsidentin zurück, der gesamte Vorstand wird erneuert. Neben meinem Nachfolger, dem Unterländer Unternehmer Marc Plihal, werden sich sechs sehr kompetente Leute neu im Vorstand engagieren. Einzig Sportchef Robert Jansa macht weiter.

Ist Ihnen bewusst, dass Sie punkto Erfolg der ersten Mannschaft in der MHL weiterhin eine grosse Verantwortung tragen? (Überlegt) Ich?

Ja. Cheftrainer Ramon Schaufelberger hat erzählt, dass Sie ihn während der Saison ab und zu auf eine Pizza einluden und darauf meistens eine Siegesserie folgte. Das hat er erzählt (lacht). Ja, das war wirklich eine schöne Tradition. An dieser Pizza können wir natürlich weiterhin festhalten. Der Verein wird mir auch in Zukunft am Herzen liegen. Mein Mann und ich haben bereits eine VIP-Karte für die nächste Saison geschenkt bekommen.

