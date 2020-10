EHC Kloten zu Gast in Winterthur – Zuerst einmal die Pflicht erledigen Kloten-Blick – Am Sonntag um 15 Uhr tragen die Unterländer den letzten Match vor einem Unterbruch aus, der für das Nationalteam vorgesehen gewesen wäre. Roland Jauch

Das Ergebnis auf der Resultattafel und auf dem Eis sehen momentan beim EHC Kloten nicht sehr glücklich aus. So wie diese Anhänger nach dem Cup-Achtelfinal-Ausscheiden gegen Ajoie auch nicht. Foto: Leo Wyden

Nichts ist mehr, wie es einmal war. Sogar die Länderspielpause nicht. In der pausieren nicht nur die höchsten Ligen, sondern auch das Nationalteam selber. Deshalb werden am nächsten Samstag zwei Partien des Cup-Achtelfinals nachgeholt - sofern die Teams dann spielbereit sind.

Denn zuletzt häuften sich die Meldungen, in denen zu lesen war, dass ein Team vorsorglich in Quarantäne müsse und daher Partien ausfallen. Bald sind die Mannschaften, die noch nie in Quarantäne waren, in Unterzahl.

Kloten war - bis gestern auf jeden Fall - eines. Dabei hatte der EHC ausgerechnet zum Saisonstart für Unruhe gesorgt: Ein Spieler war positiv getestet worden, der Match in Sierre aber nicht in Gefahr. Gleiches passierte dem Gegner vom Sonntag, dem EHC Winterthur. Der musste dann aber doch noch richtig in Quarantäne.