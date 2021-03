EHC Kloten U20-Elit – Zufrieden – und es soll besser werden Das stärkste Juniorenteam des Unterländer Traditionsclubs wird die aktuelle Saison

in der höchsten Schweizer Juniorenliga auf Rang 9 oder 10 beenden. Markus Wyss

Der Klotener Lars Wegmann (Nummer 26) löst einen Angriff aus. Joel Henry von den GCK Lions kann ihn nicht mehr daran hindern. Der Klotener Tobias Reinbacher (Nummer 7, hinten) beobachtet die Szene. Foto: Raisa Durandi

In den beiden letzten Meisterschaftsspielen dieser Saison ging Kloten leer aus. In Bern setzte es am Samstag nach einer 2:1-Führung noch eine 2:3-Niederlage ab und am Sonntag verlor das Team von Trainer Juhani Suomalainen das Zürcher Derby bei den GCK Lions 4:6.

Telegramm, Spiele und Rangliste Infos einblenden GCK Lions – EHC Kloten 6:4 (0:0, 3:2, 3:2) Kunsteisbahn Oerlikon. 0 Zuschauer. – SR Graber, Steiner/Nater, Dufner. – Tore: 27. Ramel (David Reinbacher, Hintermann/Ausschluss Landolt) 0:1. 28. Greuter (Kasper) 0:2. 30. Streule (Böhler, Morson) 1:2. 35. Falus (Baechler, Steiner) 2:2. 36. Baechler (Steiner) 3:2. 43. Kasper (Wegmann, Basic) 3:3. 44. Truog (Reichle, Landolt/Ausschluss Despont) 4:3. 52. Ramel (Tschofen, Hintermann/Ausschluss Steiner und Morson) 4:4. 55. (54:14) Henry (Murer, Reichle) 5:4. 55. (54:52) Falus (Graf, Baechler) 6:4. –Strafen: 7x2 und 1x10 gegen GCK Lions; 4x2 plus 1x10 plus 1x20 gegen Kloten. –Kloten: Morf; Deussen, Despont; Hintermann, David Reinbacher; Rubin, Kälin; Tobias Reinbacher, Wegmann; Greuter, Basic, Kasper; Karrer, Ramel, Tschofen; Ogi, Hauri, Bukowski. Spiele: Zug – SCL Young Tigers 9:0. Genève – Davos 4:5. Biel – Fribourg 4:2. GCK Lions – Kloten 6:4. Bern – Ambri Piotta 8:4. Bern – Kloten 3:2. SCL Young Tigers – Fribourg 4:7. Biel – GCK Lions 4:1. – Rangliste: 1. Biel 49/1.224. 2. Zug 49/1.204. 3. Lugano 51/1.118. 4. Fribourg 54/1.000. 5. GCK Lions 50/0.980. 6. Bern 44/932. 7. Genève 45/0.778. 8. Lausanne 46/0.739. 9. EHC Kloten 50/0.680. 10. SCL Young Tigers 45/0.667. 11. Davos 41/0.585. 12. Ambri Piotta 52/0.423.