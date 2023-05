Andrea Beffa, Direktorin des Schweizer Reiseverbands SFV, blickt optimistisch in die Zukunft der Reisebüros. Modernere Beratungsmöglichkeiten via Videochats oder Social Media würden Schwung in die Branche bringen.

Andrea Beffa (37) absolvierte bereits ihre KV-Lehre in einem Reisebüro und ist seither in der Reisebranche tätig. Seit Februar 2023 ist die Zürcherin Geschäftsführerin des Schweizer Reiseverbands. Zuvor arbeitete sie als Leiterin der Verkaufs- und Operationsabteilung beim Reiseveranstalter TUI Suisse. Zu ihren schönsten Reiseerlebnissen zählen Safaris in Südafrika und Namibia.

Wir sind sehr aktiv, was die Gestaltung von Aus- und Weiterbildungen in der Branche angeht, und versuchen so, Nachwuchs zu gewinnen. Auch Quereinsteigern wollen wir den Einstieg ermöglichen, indem wir mit einer Partnerschule kooperieren.

Wie schlimm ist der Fachkräftemangel in den Reisedestinationen?

Die Personalkapazitäten wurden an den meisten Orten wieder hochgefahren, es gibt aber wohl noch einige Stellen, wo es an Personal fehlt. Zum Beispiel an Flughäfen oder in den Feriendestinationen. Handlungsbedarf gibt es auch in der Schweiz, wie beispielsweise an den Sicherheitskontrollen des Flughafens Zürich, wo es bei der Kantonspolizei an Personal mangelt.