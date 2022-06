Unglück in den USA – Zug mit mehr als 200 Passagieren entgleist Ein Fernverkehrszug mit 255 Menschen an Bord entgleiste im US-Bundesstaat Missouri nach einer Kollision mit einem Lastwagen. Berichten zufolge gibt es «erste Berichte über Verletzungen».

Erste Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten auf die Seite gekippte Waggons neben den Gleisen. Quelle: Screenshot

Im US-Bundesstaat Missouri ist ein Fernverkehrszug mit 243 Passagieren und 12 Besatzungsmitgliedern entgleist. Die Betreibergesellschaft Amtrak erklärte am Montag, es gebe «erste Berichte über Verletzungen» – ohne zunächst weitere Details bekanntzugeben. Der Zug, unterwegs von Los Angeles nach Chicago, stiess demnach an einem Bahnübergang in Mendon mit einem Lastwagen zusammen, acht Waggons und zwei Lokomotiven entgleisten. Der Lastwagen habe den Bahnübergang in Mendon, einem Ort rund 150 Kilometer nordöstlich von Kansas City, blockiert, hiess es weiter.

Erste Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten auf die Seite gekippte Waggons neben den Gleisen. Passagiere, die sich befreien konnten, sassen teils auf den umgekippten Waggons

SDA/aru

