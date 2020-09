Neuseeland – Zug rammt Schulbus – eine Tote und 41 Verletzte Bei einer Kollision eines Schulbusses und eines Zuges wurde in Neuseeland die Busfahrerin getötet. UPDATE FOLGT

Bei der Kollision eines Schulbusses und eines Zuges in Neuseeland sind am Mittwochmorgen eine Frau getötet und weitere 41 Personen verletzt worden. Der Bus war bei Palmerston, nordöstlich von Wellington, an einem Bahnübergang von dem Zug erfasst worden, berichtete unter anderem der «New Zealand Herald».

Bei der Toten handle es sich um die Fahrerin des Schulbusses. Der genau Unfallhergang konnte noch nicht geklärt werden. Mehrere Kinder seien leicht verletzt worden, hiess es.

SDA/chk