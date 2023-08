Strafbefehle wegen Sachbeschädigung – Zugsprayer von Bülach und Automatenvandalin von Embrach verurteilt Ein junger Mann bringt an einer Lokomotive ein riesiges Graffito an. Eine Frau verklebt zwei Billettautomaten. Beide wurden gefasst und verurteilt. Daniela Schenker

Beim Beschuldigten wurde eine grosse Anzahl Sprühdosen sichergestellt. Symbolfoto: Moritz Hager

An einem frühen Februarmorgen 2022 nutzte ein junger Mann die Dunkelheit und Menschenleere des Bülacher Bahnhofs. Mit Spraydosen ausgerüstet, begab er sich zum Abstellgleis und machte sich an einem Triebwagen des dort abgestellten Thurbo-Zugs zu schaffen. Das Resultat zeigte sich später in Form eines Schriftzugs über die gesamte Seitenfläche des Wagens. Dort prangte «12 ZÜRI NAZIFREI» in oranger, schwarzer und weisser Sprühfarbe.

Zwei Tage später fand in der Zürcher Innenstadt eine unbewilligte Demonstration unter dem gleichen Slogan statt. Linke und Rechte prallten aufeinander, und es kam zu chaotischen Szenen und 41 Verhaftungen. Ob der Mann mit seiner Sprayerei auf diese Kundgebung aufmerksam machen wollte, geht aus dem Strafbefehl gegen ihn nicht hervor. Auch nicht, ob der damals 27-Jährige bei seiner Aktion in flagranti erwischt wurde. Klar ist jedoch, dass beim Handwerker später ein ganzes Arsenal an Spraydosen – über 130 Stück – und anderes Material wie Plastikhandschuhe, ein Kapuzenpulli und eine Go-Pro-Kamera gefunden wurden.

Busse ausgesprochen, Dosen eingezogen

Gegen den Schweizer wurde ein Verfahren eröffnet, das mittlerweile mit einem rechtskräftigen Strafbefehl abgeschlossen ist. Das Urteil: eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 70 Franken wegen Sachbeschädigung, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Bezahlen muss der Unterländer eine Busse von 500 Franken plus 800 Franken für das Verfahren. Weil er bei seinem Tun einen Sachschaden von 2256 Franken anrichtete, wird er auch für diesen aufkommen müssen. Ein Teil der beschlagnahmten Sprayerutensilien wurde eingezogen und vernichtet, den Rest darf er bei der zuständigen Behörde abholen, wie es im Strafbefehl heisst.

3050 Franken Strafe fürs Verkleben

Dass es bei Sachbeschädigung nicht bei einer bedingten Geldstrafe bleiben muss, zeigt ein anderer, ebenfalls vor kurzem rechtskräftig gewordener Strafbefehl. Eine Frau muss eine Geldstrafe von 75 Tagessätzen zu je 30 Franken bezahlen. Überdies muss die 38-Jährige die Verfahrenskosten von 800 Franken tragen. Die erwerbslose Schweizerin ohne festen Wohnsitz hat sich im Juni 2022 an zwei Billettautomaten in Embrach zu schaffen gemacht. Im ersten Fall füllte sie den Münzeinwurf mit Klebstoff, sodass dieser nicht mehr bedienbar war und ein Sachschaden von 1000 Franken entstand. Den zweiten Automaten verschmierte sie zusätzlich mit Klebstoff, was den Sachschaden verdoppelte.

Im Jahr 2022 kam es gemäss Kriminalstatistik der Kantonspolizei im Kanton Zürich zu 9357 registrierten Sachbeschädigungen, die nicht in Zusammenhang mit einem Diebstahl standen. Von diesen entfielen 49 Prozent auf Sprayereien und Graffiti. Die Aufklärungsquote betrug dabei 11,1 Prozent. Gesamthaft sind Garagen- und das Fahrzeuggewerbe (1011 Fälle) von Vandalismus am meisten betroffen, gefolgt von der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur (860).

Daniela Schenker ist Redaktorin im Ressort Unterland. Mehr Infos

