Kollision nahe der deutschen Grenze – Zugunglück in Tschechien fordert zwei Tote und dutzende Verletzte Zwei Personenzüge sind im Südwesten des Landes zusammengestossen. Im osteuropäischen Land kommt es immer wieder zu Unfällen auf den Bahnstrecken.

Die Ursache des Unglücks im tschechisch-deutschen Grenzgebiet ist noch nicht bekannt. Foto: Screenshot Twitter (4. August 2021)

Im Südwesten Tschechiens stiessen kurz nach 8 Uhr am Mittwochmorgen zwei Personenzüge zusammen. Nach Informationen der Agentur CTK gibt es zwei Tote und 38 Verletzte, wobei sieben von ihnen in einem kritischen Zustand sind. «Wir können bestätigen, dass zwei Menschen am Unglücksort gestorben sind», erklärte die tschechische Polizei im Onlinedienst Twitter.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bei Milavce nahe der Grenze zum Bundesland Bayern. Bei den betroffenen Zügen handelt es sich um den Expresszug von München nach Prag und um den Personenzug zwischen Plzen (Pilsen) und Domazlice. Dutzende Rettungskräfte und vier Helikopter stehen im Einsatz, um die verletzten Menschen zu versorgen und in Spitäler zu bringen. Auch aus Deutschland kommt Hilfe.

«Die Situation ist ernst, ich bin auf dem Weg zum Unglücksort», teilte der tschechische Verkehrsminister Karel Havlicek mit. Der Expresszug von München bis Prag habe nach ersten Erkenntnissen bei Domazlice ein Haltesignal überfahren. Er sei dann mit dem Nahverkehrszug, einem sogenannten RegioShark, kollidiert. Letzterer verkehrt auf der Strecke von Plzen nach Domazlice.

Auf tschechischen Eisenbahnstrecken kommt es immer wieder zu Unfällen. Die Sicherheitstechnik gilt vielerorts als veraltet. Die Regierung hat ein Modernisierungsprogramm auf den Weg gebracht. Erst vor einem Jahr waren im Erzgebirge nahe der deutschen Grenze zwei Züge frontal zusammengestossen. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben.

