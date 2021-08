Wunderland Episode 3 – Zukunftsreise tourt unter freiem Himmel durchs Unterland Der Regensberger Schauspieler Mathias Reiter tourt ab dem 21. August durch verschiedene Unterländer Ortschaften und wagt mit dem Publikum einen Blick in die Zukunft. Barbara Stotz Würgler

Schauspieler Mathias Reiter wird mit einem Linienbus an den Aufführungsorten der dritten Episode von «Zürcher Wunderland» vorfahren. Archivfoto: Raisa Durandi

Unter dem Titel «Das grosse Wunder» hat Mathias Reiter 2018 erstmals Geschichten aus dem Leben der «Wunderländer» – so die liebevolle Bezeichnung für die Bevölkerung im Zürcher Unterland – auf die Bühne gebracht. Die Theaterinstallation wurde in seiner Wahlheimat Regensberg im Höflikeller aufgeführt. Ein Jahr später lud er am selben Ort zu «Wunderland Episode 2», welche sich der Kunst des Scheiterns widmete und der Frage nach «richtig oder falsch» nachging. Dann kam Corona – und die dritte Episode, welche eigentlich 2020 hätte aufgeführt werden sollen, musste warten. Mit der Zeit reifte die Idee, den dritten Teil des Werks open-air aufzuführen – sodass auch die aktuellen Schutzmassnahmen eingehalten werden können. Nun ist es bald so weit: Am Samstag, 21. August, wird «Zukunftsmusik» auf dem Schneggiparkplatz in Regensberg uraufgeführt.