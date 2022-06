Jubilar aus Oberglatt – Zum 100. Geburtstag: Sohn schreibt Vater persönlichen Brief Heute vor 100 Jahren wurde Heinrich Moor geboren. Sein Sohn Marcel gratuliert ihm mit einem rührenden Schreiben. Marcel Moor

Heinrich Moor wird heute 100 Jahre alt. Sein Sohn Marcel hat ihm einen rührenden Brief geschrieben. Foto: PD

Was schreibt man seinem Vater zu dessen 100. Geburtstag? Wenn man selbst schon 70 Jahre alt ist? Dass man selbst nochmals 30 Jahre leben «muss», um dann gleich alt zu sein wie Du? Das würde heissen, ich «muss» nochmals so lange leben, wie ich vom 40. zum 70. Altersjahr gelebt habe. Das würde heissen: Ich bin erst 40, bin verheiratet, habe zwei Kinder, welche 11 und 10 Jahre alt sind – also zu Beginn der Pubertät. Ich mache nochmals die Zeit durch, in welcher unsere Kinder vom pubertierenden Teenager zum Erwachsenen werden, ihr Studium abschliessen, selber Kinder haben. Da sind so viele Ereignisse, Veränderungen in diesen 30 Jahren geschehen, und das alles «müsste» ich nochmals durchleben. Obschon: Ich habe keine jungen Kinder mehr, meine Kinder sind inzwischen 41 und 40 Jahre alt. Aber ich habe Enkel: Diese sind 9,5 und die Zwillinge 3 Jahre alt. In 30 Jahren werden sie 39 und 33 Jahre alt sein, vielleicht haben auch sie schon eigene Kinder, unsere Urenkel.