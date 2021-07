Surfpark Regensdorf – «Zum Feilen an der Technik sind künstliche Wellen dem Meer weit voraus» Am 23. Juli feiert Wellenreiten an der Olympiade in Tokio Premiere. Der Surf- und Freizeitpark Regensdorf wollte ursprünglich gleichzeitig eröffnen. Jetzt hofft man auf 2024. Anna Bérard

Das Schweizer Nationalteam wird im Surfpark Regensdorf und auf dem Meer trainieren. Im Bild eine Welle in Indonesien. Foto: Keystone

Ab dem 25. Juli richtet die Surfer-Gemeinschaft ihre Blicke auf Japan. Genau gesagt zum Tsurigasaki Surfing Beach rund 65 Kilometer ausserhalb von Tokio. Dort werden die allerersten Surf-Wettkämpfe einer Olympiade ausgetragen. 20 Männer und 20 Frauen werden teilnehmen, allesamt aus Ländern am Meer.

Doch auch im Binnenland Schweiz wächst die Surfszene mit jedem Jahr. Es gibt ein Nationalteam und einen nationalen Surfverband, der seit 2018 Teil von Swiss Olympic ist. Für die Olympischen Spiele in Tokio hat sich zwar keine Schweizer Surferin und kein Schweizer Surfer qualifizieren können. Bei der Olympiade 2024 in Paris stehen aber wieder Surfwettkämpfe auf dem Programm. Dann dürften vermutlich auch mehr Surferinnen und Surfer als in Japan teilnehmen. «Damit ist zu rechnen, da Tokio 2020 ein Debüt-Event für die Sportart Surfen ist», sagt Benedek Sarkany, Präsident der Swiss Surfing Association und Nationalcoach. Zu erwarten seien 30 Frauen und 30 Männer. «Damit steigt die Chance für die Schweizer Surferinnen und Surfer, und das Ziel einer Qualifikation wird wahrscheinlicher», so Sarkany.