Jan van Berkel vor Ironman Switzerland – «Zum Glück hat mein Coach auch Kinder» Der gebürtige Bülacher Jan van Berkel spricht vor seinem Heimrennen über seinen Trainingsalltag als Familienvater, seine Titelverteidigung «auswärts» in Thun und das neue Tool, dank dem er sich auf dem Velo perfekt in Position bringt. Marisa Kuny

2019 gewinnt Jan van Berkel den Ironman Switzerland und verteidigt in Zürich seinen Titel. Dasselbe will er in Thun nun auch wieder tun. Foto: Keystone

«Das ist der Anlass, der mich antreibt», sagte Jan van Berkel im vergangenen Dezember über den Ironman Switzerland. Zu diesem Zeitpunkt hatte er infolge der Pandemie schon über ein Jahr lang keinen Wettkampf mehr bestritten. Nun steht sein Heimrennen endlich bevor: Am Sonntag kann der 35-jährige Triathlet seine Titel von 2018 und 2019 verteidigen, erstmals sozusagen «auswärts» in Thun und nicht mehr wie die Jahre zuvor zu Hause in Zürich. Van Berkel ist bereit. Dass seine Trainingsplanung auch als Familienvater funktioniert, hat sich Ende Mai in Tulsa (USA) gezeigt, als er im ersten Rennen nach der coronabedingten Zwangspause von 19 Monaten gleich die schnellste je von einem Schweizer gelaufene Ironman-Zeit über die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen aufstellte. Er hat im Herbst seiner Karriere noch einen drauf gesetzt. Und das hat zweifelsohne auch damit zu tun, dass der studierte Jurist Ausschau hält nach allem, was die Wissenschaft bereit hält. Der Optimierungsgedanke und seine Offenheit gegenüber neuen Trainingsmethoden und Technologien treiben ihn an.