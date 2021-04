Hausarztpraxis in Oberweningen – Zum Impfen ins Schlafzimmer der Familie Köppel Im Untergeschoss der Oberweninger Gemeinschaftspraxis gibt es Platz für elf Patientinnen und Patienten. So viele impft Hausärztin Ursula Köppel pro Stunde. Barbara Gasser

Hausärztin Ursula Köppel von der Gemeinschaftspraxis in Oberweningen impft einen Patienten gegen Covid-19. Foto: Raisa Durandi

Fünf Stühle und eine alte Kommode stehen in einem Raum im Untergeschoss der Arztpraxis in Oberweningen. Bis vor kurzem war er noch das Schlafzimmer von Ursula und Christian Köppel, die in der Praxis arbeiten und im gleichen Haus wohnen. «Für mich war sofort klar, dass wir unsere Patientinnen und Patienten gegen Covid-19 impfen müssen», sagt Ursula Köppel. «Aber ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie wir den dafür nötigen Platz schaffen.» Dann sei ihr die Idee mit dem Schlafzimmer gekommen. Ihr Mann sei nicht begeistert gewesen, schon gar nicht, als beim Ausräumen das Wasserbett kaputt gegangen ist. Sie erzählt es lachend, denn für sie geht es vor allem um das Wohl der Patientinnen und Patienten. Dank dieses zusätzlichen Zimmers können nun elf Personen pro Stunde geimpft werden. «Es ist sehr wichtig, dass die über 65-Jährigen und jene, die einer Risikogruppe angehören, so rasch wie möglich eine Impfung bekommen», sagt Köppel.