Nächster Heimsieg des EHC – Zum Jahresabschluss setzt Kloten zur Kür an Die Zürcher Unterländer bezwingen Lugano zum dritten Mal. Beim 6:3-Erfolg überzeugen sie nur im Schlussdrittel nicht. Dominic Duss

Die Klotener bejubeln einen Treffer nach dem anderen: Hier gratulieren Doppeltorschütze Michael Loosli (links) und Arttu Ruotsalainen ihrem Teamkollegen Miro Aaltonen zum 4:0. Foto: Claudio Thoma (freshfocus)

Bereits nach 32 Spielminuten herrscht Feststimmung am Schluefweg. Das Sitzplatz-Publikum erhebt sich und bejubelt das 5:0 der Klotener. Dario Meyer schiesst es in doppelter Überzahl. Die Luganesi sind bedient. Sie wissen, dass da nichts mehr zu holen ist. Nicht einmal während 43 Sekunden mit Fünf gegen Drei gelingt ihnen ein Treffer. EHC-Goalie Juha Metsola läuft zur Hochform auf und zeigt mehrere starke Paraden.

Im Schlussdrittel setzt Kloten etwas zu sehr auf Verwalten. Die Tessiner verkürzen innert drei Minuten (52./55.) auf 2:5 und setzen ihre letzten Kräfte frei. 36 Sekunden vor Ende bezwingen sie Metsola im Powerplay und mit sechstem Feldspieler gar ein drittes Mal. Doch Loosli setzt mit dem 6:3 per Empty-Netter den Schlusspunkt, der aus Klotener Sicht versöhnlich ist. Vor allem der Doppeltorschütze setzt zur Kür an und drückt so einem enorm erfolgreichen EHC-Jahr noch den Stempel auf.

Doppelschlag im Startdrittel

Nach Anlaufschwierigkeiten fand Kloten in der 7. Minute ins Spiel, nutzte das erste Powerplay zur Führung. Michael Loosli verwertet einen Abpraller. Luganos Reaktion fällt mit einer längeren Druckphase heftig aus, der EHC übersteht sie. Sein zweites Überzahlspiel ist schwach, kein Schuss kommt aufs Goal von Koskinen. Die Gäste suchen danach weiter vehement das 1:1, lassen gute Möglichkeiten aus.

Die 3 Infos einblenden Michael Loosli

Mit seinen beiden Treffern und einem Assist drückt der Stürmer der Partie den Stempel auf. Am Ende wird er zurecht zum besten Klotener Spieler gewählt. Juha Metsola

Hätten seine Vorderleute im Schlussdrittel besser verteidigt, wäre für den finnischen Goalie vielleicht sogar der erste Shutout der Saison drin gelegen. Besonders im Mitteldrittel glänzte er mit sehenswerten Paraden. Marc Marchon

Der Arbeitstag des Flügels endet bereits in der 7. Minute. Er und Luganos Daniel Carr geraten aneinander und liefern sich einen kurzen Faustkampf. Die Schiedsrichter kennen keine Gnade und schicken die beiden sogleich unter die Dusche.

Dann machen die Zürcher das, was sie am Vortag in Bern im Mitteldrittel aus dem Tritt brachte. Sie holen kurz vor der ersten Sirene zum Doppelschlag aus. Zuerst stellt Jonathan Ang auf 2:0, nur 30 Sekunden später legt Arttu Ruotsalainen nach. Das Zuspiel kommt vom Topskorer, der vor seinem Treffer bereits quer zu Miro Aaltonen gelegt hatte, doch dieser verfehlte den Puck knapp.

Lugano-Coach Gianinazzi will zur Pause mit dem Goaliewechsel ein Zeichen setzen. Nach einem erneut dürftigen Powerplay der Klotener und einem besseren der Tessiner muss auch Schlegel in der 25. Minute erstmals hinter sich greifen. Aaltonen kommt von der Strafbank, Loosli lanciert ihn mit einem Steilpass und diesmal ist der Finne im Nachsetzen erfolgreich. Die EHC-Fans sind entzückt. Und noch mehr, als ihre Mannschaft den Gegner bei einer angezeigten Strafe über zwei Minuten lang einschnürt, nur das 5:0 will nicht fallen – noch nicht.

Telegramm: Infos einblenden Kloten - Lugano 6:3 (3:0, 2:0, 1:3) 6578 Zuschauer. Tore: 9. Loosli (Derungs, Meyer/Powerplay) 1:0. 19. (18:38) Ang 2:0. 20. (19:08) Ruotsalainen (Ang, Nodari) 3:0. 25. Aaltonen (Loosli) 4:0. 32. Meyer (Derungs, Metsola/5 gegen 3) 5:0. 52. Granlund (Alatalo, Müller/Strafe angezeigt) 5:1. 55. Fazzini (Thürkauf) 5:2. 60. (59:24) Granlund (Josphes, Arcobello/Ausschluss Nodari, ohne Goalie) 5:3. 60. (59:45) Loosli (Obrist, Kellenberger/ins leere Tor) 6:3. Strafen: 5-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer (Marchon/übertriebene Härte) gegen Kloten, 5-mal 2 plus 5 Min. plus Spieldauer (Carr/übertriebene Härte) gegen Lugano. Kloten: Metsola; Peltonen, Ekestahl-Jonsson; Kellenberger, Capaul; Steiner, Nodari; Randegger; Ruotsalainen, Aaltonen, Ang; Marchon, Faille, Meyer; Simic, Schreiber, Derungs; Loosli, Ness, Obrist; Bougro. Bemerkungen: Kloten ohne Altorfer, Spiller, Dostoinov (alle überzählig), Kindschi, Lindemann, Schmaltz (alle verletzt), Reinbacher (Vorbereitung U20-WM mit Österreich), Deussen und Riesen (beide Nachwuchs). – 21. Schlegel ersetzt Koskinen im Tor von Lugano. 47. Lattenschuss Arcobello. 59. (58:29) Time-out Lugano, danach bis 59:24 und ab 59:36 bis 59:45 ohne Goalie.

Der zehnte Heimsieg der Saison ist gleichzeitig der dritte Vollerfolg gegen Lugano. Und für die Fans ein schönes Vorweihnachts-Geschenk, das ihnen viel Freude bereitet – wie es der EHC im 2022 so oft tat.

