Das Parlament der Flughafenstadt muss sich an der kommenden Sitzung mit einer GLP-Initiative «für ein nachhaltiges Kloten» auseinandersetzen und hat bereits zwei Gegenvorschläge zur Auswahl auf dem Tisch. So wie hier auf dem Mont Croisin und dem Mont Soleil im Jura dürfte es in der Umgebung von Kloten allerdings nicht so bald aussehen.

Foto: Raisa Durandi, Archiv