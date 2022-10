Foodwaste-Tagebuch – Zum Schämen, was ich alles wegwarf – dann kam der Durchbruch Kein Bock auf Resten, kein Essensplan: Bei unserer Autorin landete viel Essen im Abfall. Dann notierte sie drei Wochen lang, was sie wegwarf. Und geht jetzt mittags auch mal Resten essen. Claudia Schmid

Über die ganze Wertschöpfungskette geht in der Schweiz ein Drittel aller Lebensmittel verloren, das sind 330 Kilogramm pro Person pro Jahr und entspricht etwa 16 Säcken Reis à 20 kg. Foto: Sabina Bobst

Brot ist ab sofort tabu. Mozzarellaperlen sind ebenfalls vom Speiseplan gestrichen, genauso wie Feta. Das ist keine neue Diät, sondern ein Fazit meines persönlichen Food-Waste-Tagebuchs. Gebäck wird in unserem Dreipersonenhaushalt (Frau, Mann, 6-jähriges Kind) grundsätzlich zu wenig gegessen und ist nach zwei Tagen trocken. Das Gleiche gilt für Käseprodukte wie Mozzarella und Co. in Plastikbeuteln. Die werden bei uns oft nur bis zur Hälfte gegessen (ein doofer Tick, nicht erklärbar) und so lange nicht beachtet, bis sie ungeniessbar sind.