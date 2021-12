Sanierung in Dielsdorf – Bald steht die ganze Kirche unter einem Gerüstdach Die Erneuerung des Dachs der katholischen Kirche in Dielsdorf ist äusserst aufwendig. Das ganze Gebäude wird am Anfang der Umbauzeit mit einem Gerüstdach geschützt. Barbara Gasser

Die charakteristische Form der katholischen Kirche in Dielsdorf wird von der Sanierung nicht tangiert. Foto: Raisa Durandi

Anfang Jahr ist es vorbei mit der Ruhe in und um die Kirche St. Paulus an der Breitestrasse in Dielsdorf. Dann nämlich wird ein riesiges Gerüst um den gesamten Gebäudekomplex aufgestellt. Darauf kommt ein Dach, damit das Innere der Kirche während der Arbeiten am Schindeldach vor Nässe geschützt ist. «Rund 800 Quadratmeter beträgt die Fläche», sagt Stefan Seydl, Präsident der Baukommission. «Zum Glück kann man die bisherige Bedachung einfach aushängen und muss sie nicht zerstören.» Sie enthalte nämlich Asbest. Das neue Material weist die gleiche Optik auf und enthält keine Schadstoffe mehr. Ebenfalls ersetzt wird die Wärmedämmung im Dach.