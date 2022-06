Neuer Aussichtsturm im Glattal – Zur Vollendung gabs 42 Tonnen Holz obendrauf Der 41-Meter-Turm im «Central Park» des Glattals steht. Am Freitag ist zwischen Kloten und Wallisellen das letzte Bauteil aufgesetzt worden. Die Einweihung folgt. Christian Wüthrich

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Das Video vom letzten Krantag mit dem Aufsetzen des vierten Holzelements samt ersten Ausblicken vom neuen Aussichtsturm gibts hier. Video: Christian Wüthrich / Michael Caplazi

Die Ankündigung kam überraschend und steigerte die Vorfreude auf das bevorstehende Kranspektakel noch mehr. Wer am Freitagmorgen zur Baustelle des neuen Aussichtsturms mitten in den Hardwald gekommen sei, dürfe ein erstes Mal ganz hinauf, verkündete Forstrevierpräsident Christian Pfaller, kurz bevor es losging, in einer kurzen Ansprache den zahlreich herbeigeströmten Schaulustigen.