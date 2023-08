Zurich Youth Masters in Dielsdorf – Nicht nur die Leistung im Reiten, auch positives Verhalten wird belohnt Zum zweiten Mal messen sich diese Woche die besten Nachwuchsreiterinnen und -reiter der Schweiz und Europas an den internationalen Zurich Youth Masters im Horse Park Zürich-Dielsdorf. Pedro Mor

Die Zürcherin Lou Puch auf Cody, Siegerin im Eröffnungsspringen in der Kategorie U-25. Foto: Katja Stuppia

Seit Mittwoch und noch bis am Sonntag starten 140 junge Aktive aus zwölf Nationen mit über 250 Pferden in 23 internationalen Prüfungen in vier Altersklassen von 12 bis 25 Jahren. Nach der Eröffnungsfeier am Mittwochabend mit dem Einmarsch der Nationen in die Turnierarena des Horse Park Diesdorf begannen am Donnerstag die drei Nationenpreis-Serien.

Zudem bietet der CSI-U-25 eine Startmöglichkeit für ambitionierte Reiterinnen und -reiter unter 25 Jahren. Gleich das Eröffnungsspringen dieser Kategorie über 120 cm gewann die Zürcherin Lou Puch auf Cody. Mit weiteren Siegen und vielen Top-Klassierungen von Schweizer Nachwuchsreitern in den ersten Prüfungen der Kategorien Junioren, Young Riders und U-25 mit Hindernishöhen bis 140 cm war der sportliche Auftakt aus einheimischer Sicht gelungen.

Nun folgen die eigentlichen Höhepunkte mit den Nationenpreisen der Kategorie Junioren am Freitag mit der Schweizer Equipe als Titelverteidiger, den Children am Samstag und den Jungen Reitern am Sonntag. Als Höhepunkt des Rahmenprogramms führt der Verein Schweizer Sportpferde VSS am Samstagabend die traditionelle Suisse-Elite-Fohlenauktion durch.

Partnerschaft zwischen Pferd und Reiter

Nach der erfolgreichen Premiere vor einem Jahr hat das OK um Initiant und Turnierleiter Yves von Ballmoos die Strategie für die Zukunft definiert und verschiedene Optimierungen in der Infrastruktur und Turnierorganisation vorgenommen. Als Veranstalter eines internationalen Nachwuchsturniers sieht sich das OK zudem in der Pflicht, in verschiedenen Bereichen nachhaltige und zukunftsfähige Strukturen zu schaffen, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden und vermehrt soziale Verantwortung zu übernehmen.

Yves von Ballmoos, Initiant und Turnierdirektor, an der Eröffnungsfeier der Zurich Youth Masters im Horse Park Zürich-Dielsdorf. Foto: Katja Stuppia

«Wir wollen die Partnerschaft zwischen Pferd und Reiter thematisieren und die Jugendlichen dafür sensibilisieren», erklärt Yves von Ballmoos. «Im Nachwuchssport ist gegenseitiges Vertrauen noch wichtiger als im Spitzensport. Junge Reiterinnen und Reiter machen häufiger Fehler. Im Team hilft man sich gegenseitig und schätzt das. Das schafft positive Emotionen.»

In Zusammenarbeit mit der Swiss Team Trophy (STT) wird deshalb erstmals der «STT Horse Welfare Price» verliehen. Dabei wird das Verhalten der Reiterinnen und Reiter und ihres Umfelds, insbesondere der Pferdebetreuer, sowie deren Umgang mit den Pferden in und um die Turnierarena durch das FEI-Stewarding-Team bewertet.» Die Siegerin oder der Sieger wird am Sonntag um circa 10.30 Uhr in der Turnierarena geehrt und mit 300 Franken und einem Ehrenpreis ausgezeichnet.

