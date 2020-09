Vor Schweiz – Deutschland – Zurück aus dem Jammertal Vor zwei Jahren nach der WM in Russland schien der deutsche Fussball in Trümmern zu liegen – jetzt ist Joachim Löw dabei, ihn zurück an die Spitze zu führen. Thomas Schifferle

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft spielt gegen den vierfachen Weltmeister Deutschland. In Basel, wo auch das Spiel stattfindet, bereitet sich die Equipe vor. Video: SRF

Vielleicht ist Leroy Sané einfach so. Jedenfalls berichtet er entspannt von einem kurzen Gespräch mit Joachim Löw, aber für Sané ist Löw nicht Herr Löw oder der Trainer. Er sagt: «Ich habe mit Jogi geredet. Ich soll ihm Bescheid geben, ob es geht.» Und wer Sané länger zuhört, der weiss: In der Nations League wird er am Sonntag in Basel gegen die Schweiz auflaufen.