Jestetten – Zuschauer bei Fest von historischer Maschine schwer verletzt Bei den Jubiläumsfeierlichkeiten in Jestetten ist am Sonntagnachmittag ein 50-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Thomas Mathis

In Jestetten gab es am Sonntag ein grosses Strassenfest. Archivfoto: Marc Dahinden

Bei den Feierlichkeiten zum 1150-Jahr-Jubiläum von Jestetten kam es zu einem schweren Unfall. Im Rahmen eines grossen Strassenfests wurde am Sonntagnachmittag auch eine historische Arbeitsmaschine vorgeführt, wie es in einer Medienmitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg heisst. Es handelte sich demnach um eine Kreissäge zur Holzbearbeitung. Diese war auf einem Fahrgestell montiert und wird mittels Motor und Transmissionsriemen betrieben.

Gegen Ende der Vorführung löste sich offenbar dieser Riemen von der Antriebswelle und verhedderte sich in einer Art Führungsstück, wie es weiter heisst. Dieses wurde aus der Verankerung heraus zu einem 50-jährigen Zuschauer geschleudert. Dieser wurde durch das Metallteil am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt. Der Mann von den Rettungskräften vor Ort erstversorgt und mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

Die Polizei Waldshut-Tiengen ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden (Telefon +49 775 183 160).

