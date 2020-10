Nach Chefarzt-Entlassung – Zuweisende Ärzte machen Druck auf das Spital Bülach Die Ärztegesellschaft Zürcher Unterland fordert einen externen Untersuchungsausschuss für die Vorgänge am Spital Bülach. Auslöser ist die Chefarzt-Entlassung von vor einem Monat. Sharon Saameli

Seit der Entlassung des Chefarztes für Innere Medizin, Nic Zerkiebel, brodelt es am Spital Bülach. Foto: Balz Murer

In der Debatte um das Spital Bülach meldet sich ein neuer Akteur zu Wort: die Ärztegesellschaft Zürcher Unterland, kurz Azul. Sie vertritt rund 300 Ärztinnen und Ärzte aus den Bezirken Bülach und Dielsdorf. Die meisten von ihnen sind Zuweiser, also Ärzte und Ärztinnen, die ihre Patienten ins Spital einweisen. In einem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, nimmt die Azul Stellung zu den jüngsten Ereignissen am Spital Bülach. Vor einem Monat ist der Chefarzt und Ärztliche Direktor Nic Zerkiebel per sofort freigestellt worden, was innerhalb des Spitals für Aufruhr sorgte und gar Teile der Belegschaft zu einer Demonstration in Bülach motivierte.