Regierung nimmt Entscheid zurück – ZVV-Nachtnetz nimmt Betrieb doch nicht auf Ab dem 17. Juli hätten ursprünglich wieder Nachtzüge verkehren sollen. Doch nun sieht der Regierungsrat davon ab – aus Angst vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus. Michel Wenzler

Die Nachtzüge sollten ursprünglich ab dem nächsten Wochenende wieder verkehren – daraus wird nun nichts. Archivfoto: Tamedia.

Die zunehmende Zahl von Personen, die im Kanton Zürich in den vergangenen Wochen an Covid-19 erkrankt sind, beunruhigt den Regierungsrat offenbar: Er habe entschieden, den Betrieb des ZVV-Nachtnetzes «aus epidemiologischen Gründen vorderhand nicht wiederaufzunehmen», teilte er am Freitag mit.