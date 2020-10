Abo Interview zum Wirtschaftsforum Furttal «Unternehmen kämpfen ums Überleben – neue Ideen sind darum dringend gefragt»

Das Wirtschaftsforum Furttal findet am 1. Oktober statt. OK-Präsident Ueli Sauter erklärt, warum die Referate perfekt in die Corona-Zeit passen und was er von den Furttaler Unternehmen hört.