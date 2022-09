Kampf gegen Food-Waste – Zwei Berner Gemüseretter haben alle Hände voll zu tun Sauce aus Tomaten, die niemand mehr will: Die Marke Foodoo expandiert gerade erfolgreich in der ganzen Schweiz. Der Klimawandel sorgt dafür, dass ihr Geschäft wächst. Isabel Strassheim

Gemüse retten als Beruf: Pierre-Yves Bernasconi (l.) und Mirko Buri mit ihrem soeben aus dem Seeland abgeholten Gemüse, das als Food-Waste enden würde. Foto: Nicole Philipp

Mirko Buri ist eigentlich Koch. Aber statt Gäste zu bekochen, hat er aus seinem Beruf etwas anderes gemacht: Gemüse retten. Tomaten oder Rüebli, die Bauern sonst nirgends loswerden, kocht der 39-Jährige zusammen mit seinem Geschäftspartner Pierre-Yves Bernasconi ein und verkauft sie. Foodoo heisst die Marke, mit der die beiden Berner derzeit in der ganzen Schweiz erfolgreich expandieren: mit Tomatensauce oder Bouillon in den Kampf gegen Food-Waste. (Lesen Sie hier zum Thema: Welche Lebensmittel die Umwelt am meisten belasten)