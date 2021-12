Spital Bülach – Zwei bis vier neue Corona-Erkrankte pro Tag Die Lage im Spital Bülach spitzt sich zu. Die Belastung auf der Intensivstation ist derzeit ausserordentlich hoch. Eine Beruhigung ist nicht in Sicht. Flavio Zwahlen

Momentan muss die Hälfte der Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation des Spitals Bülach wegen einer Covid-Erkrankung behandelt werden. Foto: Leo Wyden

In den Zürcher Spitälern hat sich die Lage zugespitzt. Die Intensivstationen sind praktisch voll. Von insgesamt 190 zertifizierten Plätzen (ohne Kinderspital) waren am Mittwoch noch 8 frei, wie Ronald Alder, Sprecher des Krankenhausverbands, berichtete.

Auch im Spital Bülach hat die Anzahl Corona-Patientinnen und -Patienten in den vergangenen Wochen stetig zugenommen. Mediensprecher Urs Kilchenmann sagt: «Zurzeit nehmen wir zwei bis vier neue Patientinnen und Patienten pro Tag auf, die an Corona erkrankt sind.» Die Intensivstation sei derzeit mit vier Covid-Infizierten belegt, was eine ausserordentlich hohe Belastung für das Spital Bülach darstelle. Zudem werden in Bülach sieben Covid-Patientinnen und -Patienten auf der normalen Bettenstation behandelt.