Fit werden in Höri – Zwei Brüder mischen die Trainingsszene auf Die Brüder Kok Sue und Kok Yeu mit Familiennamen Huynh machen aus einer alten Halle ein Trainingsparadies für Sportler und Anfänger. Beatrix Bächtold

Kok Sue (links) und Kok Yeu Huynh betreiben in einer ausgedienten Halle in Höri ihr neues Crossfit Gym. Foto: Leo Wyden

In der exakt 452 Quadratmeter grossen Halle mit 2 Etagen sieht man Kugelhanteln, gestapelte Gewichtsscheiben und Racks, an denen man Klimmzüge vollführen kann. An den Wänden stehen Langhanteln, auf Englisch Barbells. Barbell Performance heisst dann auch das Trainingscenter an der Fuhrstrasse in Höri, welches die beiden Bülacher hier betreiben wollen. Fünf Jahre lang stand die alte Fabrikhalle leer. «Wir haben lange gesucht. Bachenbülach oder Bülach wäre die Traumlage für uns, aber zu teuer. Das verkehrstechnisch günstig gelegene und aufstrebende Höri ist eine gute Alternative», sagt der junge Geschäftsinhaber Kok Sue.