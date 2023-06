Baufälliger Gasthof – Zwei Brüder verhelfen der Krone in Eglisau zu neuem Glanz Weil sie eine besondere Beziehung zur Krone haben, wagen sich zwei Architekten an die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes im Städtli von Eglisau. Thomas Mathis

Der Gasthof Krone wird voraussichtlich ab Februar 2024 umgebaut. Das Gebäude links davon weicht einem Neubau. Foto: Balz Murer

Nur der Schriftzug «Gasthof Krone» an der Fassade erinnert noch an die Zeit, in der Leben im Haus am Eingang zum Städtli Eglisau herrschte. Schon lange wohnt und arbeitet niemand mehr im Gebäude, dessen Ursprünge ins 13. Jahrhundert zurückgehen. Das Restaurant wurde vor zehn Jahren geschlossen und steht seither leer. Das dürfte sich bald ändern, denn seit Dezember ist der Umbau der Gaststube und die Erstellung von Wohnungen bewilligt.