Bezirksgericht Dielsdorf – Zwei Buben werden zum Spielball einer kaputten Ehe Ein Vater brachte seine Buben ohne Einwilligung ihrer Mutter nach Tunesien. Er sprach von einem einvernehmlichen Erholungsurlaub. Das nahm ihm das Gericht nicht ab. Daniela Schenker

Die Noch-Eheleute sprachen auch vor Gericht kein Wort miteinander. Foto: Sibylle Meier

In dieser Ehe liegt vieles im Argen. So viel, dass die beiden Eheleute teilweise monatelang nicht mehr miteinander sprachen. Es war denn auch der gemeinsame Sohn, welcher der Mutter an einem Märzmorgen im Jahr 2021 mitteilte, dass der Vater ihn und seinen Bruder zum Zahnarzt bringe.