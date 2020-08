Bauarbeiten in Embrach – Zwei Bushaltestellen werden erneuert Vor der Klinik Hard in Embrach führt der Kanton in den nächsten Wochen Arbeiten an der Beleuchtung und den Haltestellen durch. Fabian Boller

Der Kanton wird ab nächster Woche Bauarbeiten an der Hauptstrasse vor dem Zentrum Hard in Embrach durchführen. Betroffen sind insbesondere die beiden Bushaltestellen. Damit auch in Zukunft eine sichere und hindernisfreie Infrastruktur genutzt werden kann, erneuert das kantonale Tiefbauamt an der Hardrütistrasse die Bushaltestellen «Hard» und die Beleuchtung im Abschnitt zwischen den Bushaltestellen und der alten Rheinstrasse, teilt die Baudirektion mit.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 24. August, und dauern voraussichtlich bis im November. Der Privatverkehr wird nur marginal betroffen. Die Autos können immer zweispurig durch den Baustellenbereich geführt werden.

Die Postauto-Haltestellen «Embrach, Hard» werden provisorisch verschoben. Passagiere werden gebeten, die entsprechenden Fahrgastinformationenan bei den Haltestellen und in den Postautos zu beachten. Der Einbau des Deckbelags ist Ende Oktober geplant. Über den genauen Zeitpunkt will die Baudirektion noch rechtzeitig informieren.