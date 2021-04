Schwimmbad Faisswiesen – Zwei Dörfer entscheiden über das Schicksal ihrer Sportanlage Wenn die gemeinsame Sportanlage Faisswiesen eine Zukunft haben solle, brauche sie mehr Geld, sagen Dietlikon und Wangen-Brüttisellen. 1,9 statt 1,3 Millionen Betriebsbeitrag pro Jahr. Am 13. Juni wird abgestimmt. Florian Schaer

Der Freibadbereich der Sportanlage Faisswiesen soll für 4,8 Millionen Franken saniert werden. Diese Sanierung hängt mit am interkommunalen Vertrag. Foto: Archiv

In den Schwimmbecken lösen sich die Fliesen, der Fliesenkleber ist asbesthaltig, die Sprungbretter erfüllen heutige Sicherheitsabstände nicht, das Garderobendach ist undicht, und die Technik zur Aufbereitung des Badewassers ist am Ende ihrer Lebensdauer. Der Freibadbereich der 1972 auf Dietliker Boden erstellten Sportanlage Faisswiesen muss im grossen Stil saniert werden. Die Mängelliste, die der Wangen-Brüttiseller Liegenschaftenvorsteher Marco Bachmann am Montagabend im Fadachersaal präsentierte, ist lang. Und am Mittwoch darf er sie in seiner Wohngemeinde gleich noch einmal erläutern. Da die Anlage von jeher ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Nachbargemeinden ist, wird der Infoabend zweimal veranstaltet.