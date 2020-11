Drogenfund am Flughafen Zürich – Zwei Drogenkuriere verhaftet und Kokain sichergestellt Die Polizei hat am Flughafen Zürich zwei Drogenkuriere aus Holland geschnappt. Die Bodypacker hatten Fingerlinge mit einem Gesamtgewicht von je circa 800 Gramm Kokain geschluckt.

Die Kantonspolizei hat am Flughafen zwei sogenannte Bodypacker festgenommen. PD/Kapo ZH

Die Polizei hat am 16. und am 22. November am Flughafen Zürich zwei Drogenkuriere festgenommen. Die beiden Männer hätten die Betäubungsmittel in Form von Fingerlingen in ihren Körpern mitgeführt, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Die 47 und 68 Jahre alten Drogenkuriere aus Holland reisten von Punta Cana nach Zürich. Bei Routinekontrollen durch Kantonspolizisten kam der Verdacht auf, dass es sich bei den beiden Reisenden um sogenannte Bodypacker handeln könnte. Die weiteren Abklärungen zeigten, dass die Männer Fingerlinge mit einem geschätzten Gesamtgewicht von je rund 800 Gramm Kokain geschluckt hatten, heisst es in der Mitteilung. Zur genauen Bestimmung wurden die Fingerlinge dem Forensischen Institut Zürich (FOR) überbracht.

Im Anschluss an die polizeilichen Befragungen wurden die Festgenommenen der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.

far