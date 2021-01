Steuerfuss soll bleiben wie bisher – Zwei Entscheide über die Finanzen an der Urne Wasterkingen muss am 7. Februar noch über das Budget 2021 und die Jahresrechnung 2019 befinden. Die Entscheide mussten wegen der Corona-Krise bisher verschoben werden. Manuel Navarro

In Sachen Finanzen sind in Wasterkingen noch wichtige Entscheide ausstehend. Foto: Florian Schaer

Die Wasterkingerinnen und Wasterkinger müssen in knapp zwei Wochen nicht nur einen, sondern gleich zwei Entscheidungen treffen, die normalerweise bereits im Vorjahr gefallen wären. Sie müssen konkret noch die Jahresrechnung 2019 absegnen und zudem das Budget für das aktuelle Jahr und den Steuerfuss festlegen. Diese Geschäfte werden nun per Urnenabstimmung am 7. Februar erledigt. Zur besonderen Situation gekommen ist es, weil wegen der Corona-Krise die Gemeindeversammlungen, an welchen normalerweise über diese Themen abgestimmt würde, verschoben werden mussten.