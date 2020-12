Die Houseweibs aus Bachenbülach – Zwei Frauen für (fast) alle Fälle Die Houseweibs aus Bachenbülach wollen mit einer originellen Geschäftsidee durchstarten. Die Jungunternehmerinnen bieten Rundum-Unterstützung im Alltag. Daniela Schenker



Die Houseweibs, Nadine Lankreijer und Aileen Krämer, packen an, wo Unterstützung gefragt ist. Foto: Sibylle Meier

Wo immer sie ihn verteilen: Der Flyer der Houseweibs ist ein Blickfang. Er zeigt zwei Frauen in rosafarbenen Overalls und mit kecken bunten Haarbändern. «Wir wollen und müssen uns abheben», sagt Nadine Lankreijer, eine der beiden auf dem Flyer abgebildeten Frauen.

Sie und ihre Geschäftspartnerin Aileen Krämer lancierten das Unternehmen Houseweibs mitten in der Corona-Krise. Was andere als Risiko betrachten könnten, sehen die beiden als Chance. Das passt zu ihrem Motto «Probleme gibt es für uns nicht, nur lösungsorientierte Herausforderungen». Die beiden Frauen – Lankreijer arbeitete im Eventbereich, Krämer als Servicefachfrau im Luftverkehr – waren selber von der Krise betroffen. «Wir wollten unsere jahrelange Erfahrung in der Dienstleistungsbranche nutzen», sagt Krämer. So entstand die Business-Idee der Allround-Unterstützung im Alltag.